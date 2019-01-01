Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю

Таїсія Криворучко розповіла, як вона разом із медперсоналом рятувала людей із палаючого Луцького гарнізонного військового госпіталю у ніч на 20 вересня.



Тієї "гарячої" ночі саме вона була черговою у частині, де



Нагадаємо, що повідомлення про пожежу у госпіталі на вулиці Сенаторки Левчанівської, 4, надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.



За зовнішніми ознаками відразу встановили, що вогонь охопив покрівлю лікарняного корпусу. Згодом на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а



За неперевіреною інформацією, пожежа почалася у крилі, де знаходяться адміністративні приміщення, перекинувся на дах. Полум’я швидко поширилося покрівлею, яка мала дерев'яні перекриття і була покрита шифером.



Дівчина, яка тієї ночі рятувала людей із палаючої будівлі, призвалася до війська по мобілізації у 2015 році. Служила у медичній роті у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді. За плечима – навчання у Дніпропетровській медичній та Українській військово-медичній академіях. Нині ж вона проходить службу на посаді начальника неврологічного відділення.



Військовий медик розповіла про перебіг порятунку хворих під час пожежі.



«Медичний персонал зміни складався з 11 осіб. Чергування загалом проходило спокійно. Останній обхід по відділеннях я проводила о 21:00. Ніякого запаху диму чи інших передумов, які б мене насторожили, не помітила. О 22:00 закриваються всі входи на територію госпіталю. Десь після другої години ночі, коли я перебувала у черговому кабінеті, до мене забіг пацієнт з палати навпроти, і повідомив, що почув тріск і запах диму, що, можливо, в нас пожежа. Я побігла за ключем від запасного виходу, що виходить у дворик будівлі, адже тільки там можна спостерігати госпіталь з усіх сторін. На даху побачила вже інтенсивне полум’я і дим. Обдзвонила всі відділення, щоб медичні сестри розпочали евакуацію пацієнтів, паралельно давши команду повідомити про пожежу Державну службу з надзвичайних ситуацій», – розповідає Таїсія.



Капітан Криворучко зазначила, що дуже оперативно спрацювали медсестри у терапевтичному, хірургічному та травматологічному відділеннях де перебувало 7 лежачих післяопераційних пацієнти.



«На щастя нікого не було у реанімації. Без паніки їх поклали на носилки і евакуювали», – зазначає Таїсія.



У кожному відділенні є пожежний розрахунок, який складається з військовослужбовців контрактної, строкової служби, які вже йдуть на виписку, тобто тих людей, яких медична сестра може покликати на допомогу.



До гасіння пожежі залучили 12 пожежних машин. Техніку довелося викликати навіть із сусідніх райцентрів. Боротьбу з вогнем вели пів сотні рятувальників на кількох ділянках. Будівля, у якій розташовується госпіталь, є старовинною і має дах з дерев’яною основою, що і стало причиною миттєвого займання.



«Швидко приїхала перша пожежна машина. В той же час вогонь почав розповсюджуватися далі по площі покрівлі і пожежникам стано ясно, що однією машиною тут не обійтись. Я показувала рятувальникам всі підходи і під’їзди до госпіталю. Дуже швидко унеможливилась евакуація через центральний вхід, тому що там диміло і падало. Почали виходити через запасні. Евакуація зайняла від сили хвилин п’ятнадцять, після чого всі 71 пацієнт вже були у безпеці», – говорить військовий медик.



Того дня на лікуванні у закладі перебували 92 пацієнти, 21 з яких – на денному стаціонарі, тобто ті, які не потребують цілодобового лікарського нагляду. Всіх евакуйованих розподілили у обласному госпіталі ветеранів війни, у міській інфекційній та обласній клінічній лікарнях.



«Хтось питає, чи був якийсь страх чи переляк? Та не було такого. В першу чергу думаєш про хворих, про правильну евакуацію, щоб ніхто не залишився у госпіталі, щоб нікого не привалило, щоб ніхто не надихався димом. Це треба робити якомога швидше. Коли думаєш про це все, то нема вже ніякого страху. Робиш, то й все», – капітан Криворучко зазначає, що життя та здоров’я людей – понад усе.



Олекcій МОСЕЙЧЕНОК, АрміяInform



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Всі подумали, що це салют», – пацієнтка луцького госпіталю про пожежу. ВІДЕО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Капітан медичної службирозповіла, як вона разом із медперсоналом рятувала людей із палаючого Луцького гарнізонного військового госпіталю у ніч на 20 вересня.Тієї "гарячої" ночі саме вона була черговою у частині, де о 02:25 сталася масштабна пожежа. Вона разом із колегами організувала евакуацію пацієнтів, в результаті якої не було жодного постраждалого, – пише АрміяInform.Нагадаємо, що повідомлення про пожежу у госпіталі на вулиці Сенаторки Левчанівської, 4, надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.За зовнішніми ознаками відразу встановили, що вогонь охопив покрівлю лікарняного корпусу. Згодом на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а пожежу гасили впродовж двох годин За неперевіреною інформацією, пожежа почалася у крилі, де знаходяться адміністративні приміщення, перекинувся на дах. Полум’я швидко поширилося покрівлею, яка мала дерев'яні перекриття і була покрита шифером.Дівчина, яка тієї ночі рятувала людей із палаючої будівлі, призвалася до війська по мобілізації у 2015 році. Служила у медичній роті у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді. За плечима – навчання у Дніпропетровській медичній та Українській військово-медичній академіях. Нині ж вона проходить службу на посаді начальника неврологічного відділення.Військовий медик розповіла про перебіг порятунку хворих під час пожежі.«Медичний персонал зміни складався з 11 осіб. Чергування загалом проходило спокійно. Останній обхід по відділеннях я проводила о 21:00. Ніякого запаху диму чи інших передумов, які б мене насторожили, не помітила. О 22:00 закриваються всі входи на територію госпіталю. Десь після другої години ночі, коли я перебувала у черговому кабінеті, до мене забіг пацієнт з палати навпроти, і повідомив, що почув тріск і запах диму, що, можливо, в нас пожежа. Я побігла за ключем від запасного виходу, що виходить у дворик будівлі, адже тільки там можна спостерігати госпіталь з усіх сторін. На даху побачила вже інтенсивне полум’я і дим. Обдзвонила всі відділення, щоб медичні сестри розпочали евакуацію пацієнтів, паралельно давши команду повідомити про пожежу Державну службу з надзвичайних ситуацій», – розповідає Таїсія.Капітан Криворучко зазначила, що дуже оперативно спрацювали медсестри у терапевтичному, хірургічному та травматологічному відділеннях де перебувало 7 лежачих післяопераційних пацієнти.«На щастя нікого не було у реанімації. Без паніки їх поклали на носилки і евакуювали», – зазначає Таїсія.У кожному відділенні є пожежний розрахунок, який складається з військовослужбовців контрактної, строкової служби, які вже йдуть на виписку, тобто тих людей, яких медична сестра може покликати на допомогу.До гасіння пожежі залучили 12 пожежних машин. Техніку довелося викликати навіть із сусідніх райцентрів. Боротьбу з вогнем вели пів сотні рятувальників на кількох ділянках. Будівля, у якій розташовується госпіталь, є старовинною і має дах з дерев’яною основою, що і стало причиною миттєвого займання.«Швидко приїхала перша пожежна машина. В той же час вогонь почав розповсюджуватися далі по площі покрівлі і пожежникам стано ясно, що однією машиною тут не обійтись. Я показувала рятувальникам всі підходи і під’їзди до госпіталю. Дуже швидко унеможливилась евакуація через центральний вхід, тому що там диміло і падало. Почали виходити через запасні. Евакуація зайняла від сили хвилин п’ятнадцять, після чого всі 71 пацієнт вже були у безпеці», – говорить військовий медик.Того дня на лікуванні у закладі перебували 92 пацієнти, 21 з яких – на денному стаціонарі, тобто ті, які не потребують цілодобового лікарського нагляду. Всіх евакуйованих розподілили у обласному госпіталі ветеранів війни, у міській інфекційній та обласній клінічній лікарнях.«Хтось питає, чи був якийсь страх чи переляк? Та не було такого. В першу чергу думаєш про хворих, про правильну евакуацію, щоб ніхто не залишився у госпіталі, щоб нікого не привалило, щоб ніхто не надихався димом. Це треба робити якомога швидше. Коли думаєш про це все, то нема вже ніякого страху. Робиш, то й все», – капітан Криворучко зазначає, що життя та здоров’я людей – понад усе., АрміяInform

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію