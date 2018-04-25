Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Сьогодні, 17:02
Медиком, яка «погоріла» на вимаганні хабарів за оформлення документів на інвалідність, виявилася завідувачка поліклінічним відділенням Локачинської центральної районної лікарні Оксана Городнюк.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Нагадаємо, жінка, будучи також головою лікарської консультативної комісії, систематично отримувала неправомірну вигоду за затвердження медичних документів та подальше їх направлення до МСЕК. Свої «послуги» вона оцінювала у 5-7 тисяч гривень з пацієнта. Лише у поточному році здирниця за корупційною схемою підготувала та скерувала медичні документи на майже 250 громадян.
Правоохоронці затримали керівника поліклініки на робочому місці під час отримання нею чергового хабаря.
У межах кримінального провадження зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Завтра, 26 вересня, Оксані Городнюк обиратимуть запобіжний захід.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Нагадаємо, жінка, будучи також головою лікарської консультативної комісії, систематично отримувала неправомірну вигоду за затвердження медичних документів та подальше їх направлення до МСЕК. Свої «послуги» вона оцінювала у 5-7 тисяч гривень з пацієнта. Лише у поточному році здирниця за корупційною схемою підготувала та скерувала медичні документи на майже 250 громадян.
Правоохоронці затримали керівника поліклініки на робочому місці під час отримання нею чергового хабаря.
У межах кримінального провадження зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Завтра, 26 вересня, Оксані Городнюк обиратимуть запобіжний захід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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