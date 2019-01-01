Вбивство волинянина в Києві: один підозрюваний залишився під вартою, інший – на волі

Артема Іуса передали до суду, проте заплановане засідання не відбулося.



Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий блогер, який є уродженцем Волині Олександр Барабошко.



За словами Олександра Барабошка, справу вже передали до суду, проте підготовче засідання, яке мало відбутися сьогодні, 25 вересня, не відбулося.



"Цього разу на лаві підсудних вже 2 підозрюваних.

Андрій Дудка та Богдан Шевченко, вони були разом в ту трагічну ніч. Це члени свободівської організації Сокіл", - йдеться у дописі.



Через неявку адвоката Богдана Шевченка, суд перенесли на 21 жовтня. Відтак, Шевченко залишився на волі.



Іншому підозрюваному Андрію Дудці продовжили термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, він поїхав знову в СІЗО.



Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на сина локачинського селищного голови



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