Вбивство волинянина в Києві: один підозрюваний залишився під вартою, інший – на волі
Сьогодні, 21:56
Справу про вбивств волинянина Артема Іуса передали до суду, проте заплановане засідання не відбулося.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий блогер, який є уродженцем Волині Олександр Барабошко.
За словами Олександра Барабошка, справу вже передали до суду, проте підготовче засідання, яке мало відбутися сьогодні, 25 вересня, не відбулося.
"Цього разу на лаві підсудних вже 2 підозрюваних.
Андрій Дудка та Богдан Шевченко, вони були разом в ту трагічну ніч. Це члени свободівської організації Сокіл", - йдеться у дописі.
Через неявку адвоката Богдана Шевченка, суд перенесли на 21 жовтня. Відтак, Шевченко залишився на волі.
Іншому підозрюваному Андрію Дудці продовжили термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, він поїхав знову в СІЗО.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на сина локачинського селищного голови Артема Іуса напали та жорстоко познущались у одному із закладів столиці - хлопцю завдали 13 ножових поранень. Невдовзі він помер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий блогер, який є уродженцем Волині Олександр Барабошко.
За словами Олександра Барабошка, справу вже передали до суду, проте підготовче засідання, яке мало відбутися сьогодні, 25 вересня, не відбулося.
"Цього разу на лаві підсудних вже 2 підозрюваних.
Андрій Дудка та Богдан Шевченко, вони були разом в ту трагічну ніч. Це члени свободівської організації Сокіл", - йдеться у дописі.
Через неявку адвоката Богдана Шевченка, суд перенесли на 21 жовтня. Відтак, Шевченко залишився на волі.
Іншому підозрюваному Андрію Дудці продовжили термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, він поїхав знову в СІЗО.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на сина локачинського селищного голови Артема Іуса напали та жорстоко познущались у одному із закладів столиці - хлопцю завдали 13 ножових поранень. Невдовзі він помер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чоловіку, який заквітчує дороги, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»
Сьогодні, 22:27
Вбивство волинянина в Києві: один підозрюваний залишився під вартою, інший – на волі
Сьогодні, 21:56
«Волинь» вилетіла з Кубку України
Сьогодні, 21:24
«Європейська Солідарність» закликає підприємців вимагати від депутатів скасування законів про касові апарати
Сьогодні, 20:48
Медіа