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Чоловіку, який заквітчує дороги, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»

Чоловіку, який заквітчує дороги, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»
Заслуженому діячу мистецтв України, скульптору-документалісту, квітникарю, підприємцю Василю Рижуку, відомому завдяки створенню 300-кілометрового оберега з чорнобривців, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині».

Таке звернення до Волинської обласної ради скерував колектив проєкту «Квітучий прапор України», - повідомляє ІА "Волинські новини".

Присвоїти звання «Почесний громадянин Волині» Василю Рижуку пропонують «за вагомий трудовий внесок у розбудову української держави, увічнення пам’яті полеглих на фронтах війни, ландшафтного дизайну та народного квітникарства, благодійницької діяльності та підняття іміджу України».

Нагадаємо, що протягом 20 років Василь Рижук висаджує квіти у дворах, біля пам’ятників, вздовж автомобільних доріг України, біля заїзних карманів, посадових майданчиків, громадських зупинок, межових знаків районів та області.

Мова, зокрема, про висаджування квітів і прополювання від бур’янів у смузі відведення таких доріг державного значення:

- М-07 Київ–Ковель–Ягодин;

- Н-17 Львів–Радехів–Луцьк;

- Н-22 Устилуг–Луцьк–Рівне;

- О030849 Луцьк–Рованці.

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Теги: Волинь, Василь Рижук
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