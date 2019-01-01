Чоловіку, який заквітчує дороги, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»
Сьогодні, 22:27
Заслуженому діячу мистецтв України, скульптору-документалісту, квітникарю, підприємцю Василю Рижуку, відомому завдяки створенню 300-кілометрового оберега з чорнобривців, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині».
Таке звернення до Волинської обласної ради скерував колектив проєкту «Квітучий прапор України», - повідомляє ІА "Волинські новини".
Присвоїти звання «Почесний громадянин Волині» Василю Рижуку пропонують «за вагомий трудовий внесок у розбудову української держави, увічнення пам’яті полеглих на фронтах війни, ландшафтного дизайну та народного квітникарства, благодійницької діяльності та підняття іміджу України».
Нагадаємо, що протягом 20 років Василь Рижук висаджує квіти у дворах, біля пам’ятників, вздовж автомобільних доріг України, біля заїзних карманів, посадових майданчиків, громадських зупинок, межових знаків районів та області.
Мова, зокрема, про висаджування квітів і прополювання від бур’янів у смузі відведення таких доріг державного значення:
- М-07 Київ–Ковель–Ягодин;
- Н-17 Львів–Радехів–Луцьк;
- Н-22 Устилуг–Луцьк–Рівне;
- О030849 Луцьк–Рованці.
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Таке звернення до Волинської обласної ради скерував колектив проєкту «Квітучий прапор України», - повідомляє ІА "Волинські новини".
Присвоїти звання «Почесний громадянин Волині» Василю Рижуку пропонують «за вагомий трудовий внесок у розбудову української держави, увічнення пам’яті полеглих на фронтах війни, ландшафтного дизайну та народного квітникарства, благодійницької діяльності та підняття іміджу України».
Нагадаємо, що протягом 20 років Василь Рижук висаджує квіти у дворах, біля пам’ятників, вздовж автомобільних доріг України, біля заїзних карманів, посадових майданчиків, громадських зупинок, межових знаків районів та області.
Мова, зокрема, про висаджування квітів і прополювання від бур’янів у смузі відведення таких доріг державного значення:
- М-07 Київ–Ковель–Ягодин;
- Н-17 Львів–Радехів–Луцьк;
- Н-22 Устилуг–Луцьк–Рівне;
- О030849 Луцьк–Рованці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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