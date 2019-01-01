Децентралізація не на папері: голова ОТГ поділився секретами успіху. ФОТО

Фахівці Донецької та Луганської служб зайнятості відвідали Боратинську об’єднану територіальну громаду, що під Луцьком. Минулоріч ОТГ стала першою в Україні за показниками фінансової діяльності у своїй кваліфікаційній групі.Про це інформує відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.Гостей зустрів головата розповів про те, з чого починали, що вже досягли і над чим працюватимуть у перспективі. Так, за майже два роки успішного становлення об’єднаної територіальної громади, значно збільшили частку наповнення місцевого бюджету, а відтак – реалізували не один проект, спрямований на підвищення якості життя громадян.«Ми дивилися, як живуть громади України, розрахували власні можливості, внесли зміни до перспективного плану Волинської області і створили нашу об’єднану громаду. Як і тоді, зараз вкладаємо чимало коштів у її розвиток», – розповів Сергій Яручик.Окремо зазначив: намагаються приділити увагу усім сферам – освіті, медицині, спорту та економіці загалом. До слова, у рамках децентралізації, жоден ФАП і навчальний заклад у громаді не закрили, навпаки: оптимізували, добудували й виконали внутрішні роботи.«У своїй громаді ми створили таку структуру, яка фактично відрізняється від тієї, що є у Волинській області. У нас своє бачення», – пояснив Сергій Яручик.Ще один важливий крок – передача фінансів, де керівники навчальних закладів керують коштами самі і поки успішно із цим справляються.«Директор став справді господарем. Ми віддали не лише повноваження, а й фінанси. На скільки вони ефективні менеджери, показує їхня робота», – підкреслив голова ОТГ.Упродовж січня-серпня 2019 року, за сприяння служби зайнятості, працевлаштували 29 жителів ОТГ, один з яких відкрив власну справу.Також у рамках проекту Волинського ОЦЗ «Успішна громада», який успішно реалізовують на теренах області з початку 2019 року, напрацювали систему оперативного реагування на потреби жителів громади, аби сприяти працевлаштуванню, реалізації та розвитку підприємницьких ініціатив.