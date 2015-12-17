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Помер очільник травматології Волині

Помер очільник травматології Волині
Сьогодні, 26 вересня, після нетривалої важкої хвороби перестало битися серце завідувача відділення ортопедії, травматології та артрології Волинської обласної клінічної лікарні Михайла Аршуліка.

Йому було 57 років.

Зауважимо, що Михайло Аполлонович очолював відділення понад два десятиліття. Саме він започаткував ендопротезування на Волині та здійснив перші вдалі унікальні операції в Західній Україні. За його плечима – величезна кількість операцій із заміни штучних суглобів та тисячі вдячних пацієнтів.

Колектив травматологічного та ортепедичного відділення Волинської обласної клінічної лікарні щиро сумує з приводу цієї важкої втрати та висловлює співчуття рідним та близьким Михайла Аполлоновича.

Прощання із померлим лікарем відбуватиметься сьогодні, 26 вересня, з 19.00 та завтра, 27 вересня, на 11.00 у Будинку панахиди (преспект Василя Мойсея).




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Теги: Михайло Аршулік, смерть, лікар, Волинь
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Щирі співчуття родині.. Справжній Лікар від Бога, чудова Людина.. дуже шкода
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