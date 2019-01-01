Встановили особу загиблого в аварії у Ківерцівському районі велосипедиста





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, аварія трапилась 25 вересня, близько 21 години. Вантажівка Renault Magnum збила на смерть велосипедиста, котрий рухався в попутному напрямку. Але поліцейські відразу не могли встановити особу загиблого, тому звертались до людей опізнати його.



За кермом вантажівки перебував 37-річний житель міста Нововолинськ. Велосипедист від отриманих травм помер на місці пригоди.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники поліції встановили особу велосипедиста , який загинув у ДТП поблизу села Ставок Ківерцівського району. Ним виявився житель села Башлики, 1959 року народження.Про цеповідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, аварія трапилась 25 вересня, близько 21 години. Вантажівка Renault Magnum збила на смерть велосипедиста, котрий рухався в попутному напрямку. Але поліцейські відразу не могли встановити особу загиблого, тому звертались до людей опізнати його.За кермом вантажівки перебував 37-річний житель міста Нововолинськ. Велосипедист від отриманих травм помер на місці пригоди.

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