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Встановили особу загиблого в аварії у Ківерцівському районі велосипедиста

Встановили особу загиблого в аварії у Ківерцівському районі велосипедиста
Працівники поліції встановили особу велосипедиста, який загинув у ДТП поблизу села Ставок Ківерцівського району. Ним виявився житель села Башлики, 1959 року народження.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, аварія трапилась 25 вересня, близько 21 години. Вантажівка Renault Magnum збила на смерть велосипедиста, котрий рухався в попутному напрямку. Але поліцейські відразу не могли встановити особу загиблого, тому звертались до людей опізнати його.

За кермом вантажівки перебував 37-річний житель міста Нововолинськ. Велосипедист від отриманих травм помер на місці пригоди.










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Теги: аварія, велосипедист
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