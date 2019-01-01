Встановили особу загиблого в аварії у Ківерцівському районі велосипедиста
Сьогодні, 10:32
Працівники поліції встановили особу велосипедиста, який загинув у ДТП поблизу села Ставок Ківерцівського району. Ним виявився житель села Башлики, 1959 року народження.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, аварія трапилась 25 вересня, близько 21 години. Вантажівка Renault Magnum збила на смерть велосипедиста, котрий рухався в попутному напрямку. Але поліцейські відразу не могли встановити особу загиблого, тому звертались до людей опізнати його.
За кермом вантажівки перебував 37-річний житель міста Нововолинськ. Велосипедист від отриманих травм помер на місці пригоди.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, аварія трапилась 25 вересня, близько 21 години. Вантажівка Renault Magnum збила на смерть велосипедиста, котрий рухався в попутному напрямку. Але поліцейські відразу не могли встановити особу загиблого, тому звертались до людей опізнати його.
За кермом вантажівки перебував 37-річний житель міста Нововолинськ. Велосипедист від отриманих травм помер на місці пригоди.
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