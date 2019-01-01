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Через ремонтні роботи центр Луцька сидить без світла

Через ремонтні роботи центр Луцька сидить без світла
У Луцьку 27 вересня через планові ремонтні роботи частина міста залишилася без світла.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресцентрі обленерго.

Зокрема, електропостачання відсутнє за адресами: пр. Волі, 3-11, вул. С. Бандери, вул. Потапова, вул. Бойка, вул. Сверстюка, вул. Винниченка, 12.

Зазначають, що юридичних осіб завчасно повідомляли про планове відключення.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 16 години.

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Теги: світло, центр, Луцьк
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