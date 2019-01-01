Хто очолив управління охорони здоров'я у Луцьку

Миколи Якимчука.



Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Нагадаємо, Миколу Якимчука звільнили з його ініціативи. Тепер же управління очолив Віктор Глухманюк, який раніше обіймав посаду заступника.



Віктору Глухманюку встановили із 27 вересня надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

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