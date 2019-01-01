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Хто очолив управління охорони здоров'я у Луцьку

Хто очолив управління охорони здоров'я у Луцьку
У Луцьку призначили нового начальника управління охорони здоров'я замість звільненого Миколи Якимчука.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, Миколу Якимчука звільнили з його ініціативи. Тепер же управління очолив Віктор Глухманюк, який раніше обіймав посаду заступника.

Віктору Глухманюку встановили із 27 вересня надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

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Теги: медицина, управління охорони здоров'я, Луцьк
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