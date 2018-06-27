Волинянка встановила перший рекорд збірної України на чемпіонаті світу та вийшла у фінал. ФОТО

Волинська метальницявстановивши рекорд вийшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики.Про це Ірина Климець написала на своїй сторінці у Facebook.Як відомо, 27 вересня, у столиці Катару Досі розпочався чемпіонат світу з легкої атлетики.За умовами до фіналу проходили 12 найкращих метальниць, або спортсменки, які показали результат 72 метри. Після першої спроби молот волинської спортсменки приземлився на позначці 71,51 метра, а вже у другій спробі волинська валькірія таки пробилася у фінал, показавши результат 72,93 метра.Сама ж Ірина зазначила, що такий показник - її особистий рекорд.Перевершити результат волинянки змогли лише 4 спортсменки.