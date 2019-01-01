Збирають продукти для робітників, які відновлюють луцький госпіталь після пожежі





Про це написала волонтерка Наталія Ариванюк на своїй сторінці у facebook.



"...на відновлення даху і погорілих приміщень, задіяно багато професійних людей! По закону, їдальня перебуває в оренді і вправі годувати лише пацієнтів госпіталю, а не людей, які працюють над відновленням/ремонтом даху. Тому, нам треба погодувати усіх ( на будівлі постійно працює 50-80 чоловік) бо ж головне то життя та здоров`я людини і хоч якось віддячити тих, хто фізичною працею допомагає нам!", - йдеться у дописі.



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За словами волонтерки потрібні: м`ясо, птиця, риба, крупи, макарони, консервація, ковбаса, печиво, сало, овочі, цибуля, часник і т.д.



Допомогу можна передавати безпосередньо на КПП госпіталю м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської,4 або на офіс: вул. Крилова, 7. Тел.: +380506540649 (Наталія). Для фінансової допомоги Ариванюк Н.А. Картка Приват 5523245800122663.



Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня Луцьк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян закликають допомогти з продуктами, аби годувати тих, хто ремонтує покрівлю військового госпіталю у Луцьку.Про це написала волонтеркана своїй сторінці у facebook."...на відновлення даху і погорілих приміщень, задіяно багато професійних людей! По закону, їдальня перебуває в оренді і вправі годувати лише пацієнтів госпіталю, а не людей, які працюють над відновленням/ремонтом даху. Тому, нам треба погодувати усіх ( на будівлі постійно працює 50-80 чоловік) бо ж головне то життя та здоров`я людини і хоч якось віддячити тих, хто фізичною працею допомагає нам!", - йдеться у дописі.За словами волонтерки потрібні: м`ясо, птиця, риба, крупи, макарони, консервація, ковбаса, печиво, сало, овочі, цибуля, часник і т.д.Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня Луцьк сколихнула масштабна пожежа – у самому центрі міста загорівся військовий госпіталь, де було більше пів сотні пацієнтів.

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