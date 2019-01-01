Волинський священник розповів, чи всім жінкам обов'язково покривати голову у храмі

Останнім часом в українських православних християн розгорілася дискусія про те, чи обов’язково жінці, заходячи до храму, одягати хустку. Одні наполягають – таки потрібно, інші говорять, що це правило стосується лише одружених, а незаміжні дівчата можуть й так. То як правильно?Відповідь на це питання дав настоятель Свято-Петро-Павлівського храму села Підцир’я протоієрей, - пише Православна Волинь."Мета відвідин православного храму – спільна молитва віруючих людей під час богослужіння. Згідно Священного Писання, жінка має молитися з покритою головою, цього навчає святий апостол Павло в своєму Першому посланні до Коринфських християн, зокрема, про це йдеться в 11-ій главі", - каже отець Сергій.За словами священника, у різних місцевостях існують відмінні традиції, котрі стосуються покривання голови особами жіночої статі. У поліському краї так історично склалося, що і дівчата, і жінки відвідують богослужіння, покриваючи свої голови, в інших – з покритою головою до храму приходять тільки заміжні або вдови.На переконання протоієрея, якщо людина вперше прийшла на богослужіння або у неї раптово виникло бажання зайти помолитися, відсутність хустки не повинне стати перепоною для відвідування храму."Тому постійні парафіяни мають з повагою та доброзичливістю ставитися до людей навіть у ситуаціях, коли їх зовнішній вигляд не відповідає традиції даної православної громади. Не потрібно людину виганяти чи ображати. Але якщо все ж таки виникає непереборне бажання висловити зауваження, то треба зробити це так, щоби в того, кого це стосується, не втратилося бажання знову відвідати храм Божий", - резюмує священник.