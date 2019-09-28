Одне тіло і дві голови: у Чернівцях народились сіамські близнюки





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За його словами, цю рідкісну патологію у жінки діагностували внутрішньоутробно, але вона відмовилася від переривання вагітності.



Куріцин сказав, що її готували до пологів у Києві, але довелося приймати у Чернівцях, тому що почалися передчасно – у 33 тижні.



Лікар зазначив, що народження сіамських близнюків є рідкісним не тільки для України, але й для всього світу.



– Хоч я і давно працюють, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією, – додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин підтвердив, що 28 вересня жителька Чернівецької області, у якої це була перша вагітність, народила у них дівчаток з одним тілом та двома головами.Про це пишуть Факти За його словами, цю рідкісну патологію у жінки діагностували внутрішньоутробно, але вона відмовилася від переривання вагітності.Куріцин сказав, що її готували до пологів у Києві, але довелося приймати у Чернівцях, тому що почалися передчасно – у 33 тижні.Лікар зазначив, що народження сіамських близнюків є рідкісним не тільки для України, але й для всього світу.– Хоч я і давно працюють, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією, – додав він.

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