вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Одне тіло і дві голови: у Чернівцях народились сіамські близнюки

Одне тіло і дві голови: у Чернівцях народились сіамські близнюки
Головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин підтвердив, що 28 вересня жителька Чернівецької області, у якої це була перша вагітність, народила у них дівчаток з одним тілом та двома головами.

Про це пишуть Факти.

За його словами, цю рідкісну патологію у жінки діагностували внутрішньоутробно, але вона відмовилася від переривання вагітності.

Куріцин сказав, що її готували до пологів у Києві, але довелося приймати у Чернівцях, тому що почалися передчасно – у 33 тижні.

Лікар зазначив, що народження сіамських близнюків є рідкісним не тільки для України, але й для всього світу.

– Хоч я і давно працюють, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією, – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сіамські близнюки, подоги, пологовий, Чернівці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одне тіло і дві голови: у Чернівцях народились сіамські близнюки
Сьогодні, 06:32
У місті на Волині провели театралізовану екскурсію. ФОТО
Сьогодні, 05:45
В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 04:25
У лікарні на Волині відремонтують покрівлю одного з відділень. ФОТО
Сьогодні, 03:37
«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
Сьогодні, 02:11
Схожі новини
Юні лісівники з Волині представили оригінальну експозицію на всеукраїнському конкурсі. ФОТО Юні лісівники з Волині представили оригінальну експозицію на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
26 вересень, 19:27
Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій Врізався у будинок і почав стріляти: Чернівці наполохав нетверезий водій
21 вересень, 14:25
Оркестр, лімузини, кульки: як лучани забирають своїх дружин з пологового Оркестр, лімузини, кульки: як лучани забирають своїх дружин з пологового
27 серпень, 08:15
Петиція: у Луцьку просять облаштувати автостоянку біля пологового Петиція: у Луцьку просять облаштувати автостоянку біля пологового
01 липень, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Одне тіло і дві голови: у Чернівцях народились сіамські близнюки
Сьогодні, 06:32
 0
У місті на Волині провели театралізовану екскурсію. ФОТО
Сьогодні, 05:45
 0
В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 04:25
 0
У лікарні на Волині відремонтують покрівлю одного з відділень. ФОТО
Сьогодні, 03:37
 0
«Струмівські хащі»: поблизу Луцька відбулись екстримальні велоперегони. ФОТО
Сьогодні, 02:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿