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На Волині легковик злетів у кювет: є постраждалі

На Волині легковик злетів у кювет: є постраждалі
У Локачинському району сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes Benz.

Аварія трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує пресслужба Нацполіції Волині.

Легковик злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждало троє пасажирів транспортного засобу.

За кермом автівки перебував 21-річний житель селища Локачі.

За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: Локачинський район, аварія, постраждалі
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