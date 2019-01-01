На Волині легковик злетів у кювет: є постраждалі
Сьогодні, 12:49
У Локачинському району сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes Benz.
Аварія трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує пресслужба Нацполіції Волині.
Легковик злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждало троє пасажирів транспортного засобу.
За кермом автівки перебував 21-річний житель селища Локачі.
За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Аварія трапилася у суботу, 28 вересня, - інформує пресслужба Нацполіції Волині.
Легковик злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждало троє пасажирів транспортного засобу.
За кермом автівки перебував 21-річний житель селища Локачі.
За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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