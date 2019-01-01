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Історія повторюється: фермер з Волині знову заявляє про вбивство худоби. ФОТО 18+

Історія повторюється: фермер з Волині знову заявляє про вбивство худоби. ФОТО 18+
Неподалік села Гайове у Ківерцівському районі у фермера загинули двоє корів. За попередньою версією експертів, причина смерті – отруєння.

Про ситуацію, що трапилася у ніч на 29 вересня Інформаційному агентству ВолиньPost розповів власник тварин – Абулфат Худієв.

«Історія повторюється», – заявляє фермер: «Минулого року двох коней застрелили, потім тягнули на цепах і кинули в лісі, тепер корів потруїли. А це ж ще не все, ще раніше одну корову зарізали прямо в хліві, а тушку тоді забрали. Цих двох лишили мертвими на пасовиську», – розповідає Абулфат Ісламович.

Каже, що в той час вони саме паслися в полі: «Території там спільні, всі так лишають». До слова, азербайджанець переїхав в Україну досить давно, фермерством займається уже четвертий рік. Чоловік вигодовує стадо м’ясної породи корів сучасним безприв’язним способом, тож худоба постійно випасається на вулиці, навіть уночі.

Факт смерті корів виявили ледь не відразу, тоді ж Абулфат Худієв викликав поліцію і ветеринарів, які негайно взяли зразки органів тварин на експертизу, але за зовнішніми ознаками попередньо припустили факт отруєння.

Фермер написав заяву до правоохоронних органів.

Історія повторюється: фермер з Волині знову заявляє про вбивство худоби. ФОТО 18+

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Теги: Абулфат Худієв, фермер, вбивство худоби
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