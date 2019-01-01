В уряді обіцяють безвіз для українців ще з 14 країнами
Сьогодні, 16:54
Кількість держав, з якими Україна має безвізовий режим, щороку збільшиться.
Кабінет міністрів впродовж наступних п'яти років планує укласти угоди про безвіз ще з 14 країнами, - пише 24 канал.
Таке завдання постановлено для МЗС у Програмі діяльності Кабінету міністрів України, що зареєстрованій на сайті Верховної Ради.
Збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту – запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав,
– вказано у програмі.
За наступні 5 років Україна планує підписати безвіз із:
Гватемалою,
Гренадою,
Коста-Рікою,
Маврикієм,
Маршалловими островами,
Монголією,
Науру,
Палау,
Перу,
Сальвадором,
Самоа,
Сен-Вінсентом і Гренадіном,
Соломоновими островами,
Ямайкою.
Окрім того, у 2020 році буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, спрощено існуючий режим поїздок до Мексики, та завершено переговори з Великою Британією, Кореєю, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.
Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.
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Кабінет міністрів впродовж наступних п'яти років планує укласти угоди про безвіз ще з 14 країнами, - пише 24 канал.
Таке завдання постановлено для МЗС у Програмі діяльності Кабінету міністрів України, що зареєстрованій на сайті Верховної Ради.
Збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту – запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав,
– вказано у програмі.
За наступні 5 років Україна планує підписати безвіз із:
Гватемалою,
Гренадою,
Коста-Рікою,
Маврикієм,
Маршалловими островами,
Монголією,
Науру,
Палау,
Перу,
Сальвадором,
Самоа,
Сен-Вінсентом і Гренадіном,
Соломоновими островами,
Ямайкою.
Окрім того, у 2020 році буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, спрощено існуючий режим поїздок до Мексики, та завершено переговори з Великою Британією, Кореєю, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.
Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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