В уряді обіцяють безвіз для українців ще з 14 країнами





Кабінет міністрів впродовж наступних п'яти років планує укласти угоди про безвіз ще з 14 країнами, - пише



Таке завдання постановлено для МЗС у Програмі діяльності Кабінету міністрів України, що зареєстрованій на сайті Верховної Ради.





Збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту – запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав,

– вказано у програмі.



За наступні 5 років Україна планує підписати безвіз із:



Гватемалою,

Гренадою,

Коста-Рікою,

Маврикієм,

Маршалловими островами,

Монголією,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Вінсентом і Гренадіном,

Соломоновими островами,

Ямайкою.



Окрім того, у 2020 році буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, спрощено існуючий режим поїздок до Мексики, та завершено переговори з Великою Британією, Кореєю, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.



Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.





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