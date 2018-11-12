Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
Сьогодні, 19:20
Показали фото акторів луцької трупи 1920-1930-х років, які повинні були дати старт новому театру в області. Серед них – Міля Чайковська, Марія Вроновська, Гвідо Тшивдар-Раковський, Тадеуш Вархаловський.
«В одному із онлайн архівів NAC вдалось виявити професійні фото. Знахідка обов’язково сподобається тим читачам, які полюбляють театр», – Такою естетичною знахідкою 1920-1930-х років поділилася волинська краєзнавця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Окрім вищеперерахованих в першому сезоні театру 1925 року в Луцьку цілий рік виступала відома акторка Ірена Трапшо, запрошена зі Львова.
На кадрах – актори Волинського театру імені Словацького. Трупа луцького театру довгий час працювала під керівництвом режисера Олександр Родзєвіча. Свого часу режисерами театру в Луцьку був Іво Галл (1928-1930 рр.), Вацлав Малиновський (1932-1934), Леон Шиллер (1939).
В 1938 році директором театру в Луцьку стає Януш Страхоцький, який до того працював актором в театрах Києва, Варшави, Москви та Львова.
Костюми та декорації виконані відповідно до тогочасної моди і ні чим не поступаються столичним.
Ліквідували Волинський театр ім. Юліуша Словацького в місті Луцьку в 1939 року.
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«В одному із онлайн архівів NAC вдалось виявити професійні фото. Знахідка обов’язково сподобається тим читачам, які полюбляють театр», – Такою естетичною знахідкою 1920-1930-х років поділилася волинська краєзнавця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Окрім вищеперерахованих в першому сезоні театру 1925 року в Луцьку цілий рік виступала відома акторка Ірена Трапшо, запрошена зі Львова.
На кадрах – актори Волинського театру імені Словацького. Трупа луцького театру довгий час працювала під керівництвом режисера Олександр Родзєвіча. Свого часу режисерами театру в Луцьку був Іво Галл (1928-1930 рр.), Вацлав Малиновський (1932-1934), Леон Шиллер (1939).
В 1938 році директором театру в Луцьку стає Януш Страхоцький, який до того працював актором в театрах Києва, Варшави, Москви та Львова.
Костюми та декорації виконані відповідно до тогочасної моди і ні чим не поступаються столичним.
Ліквідували Волинський театр ім. Юліуша Словацького в місті Луцьку в 1939 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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