Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому

Показали фото акторів луцької трупи 1920-1930-х років, які повинні були дати старт новому театру в області. Серед них –«В одному із онлайн архівів NAC вдалось виявити професійні фото. Знахідка обов’язково сподобається тим читачам, які полюбляють театр», – Такою естетичною знахідкою 1920-1930-х років поділилася волинська краєзнавцяОкрім вищеперерахованих в першому сезоні театру 1925 року в Луцьку цілий рік виступала відома акторка, запрошена зі Львова.На кадрах – актори Волинського театру імені Словацького. Трупа луцького театру довгий час працювала під керівництвом режисера. Свого часу режисерами театру в Луцьку був(1928-1930 рр.),(1932-1934),(1939).В 1938 році директором театру в Луцьку стає, який до того працював актором в театрах Києва, Варшави, Москви та Львова.Костюми та декорації виконані відповідно до тогочасної моди і ні чим не поступаються столичним.Ліквідували Волинський театр ім. Юліуша Словацького в місті Луцьку в 1939 року.