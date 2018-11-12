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Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому

Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
Показали фото акторів луцької трупи 1920-1930-х років, які повинні були дати старт новому театру в області. Серед них – Міля Чайковська, Марія Вроновська, Гвідо Тшивдар-Раковський, Тадеуш Вархаловський.

«В одному із онлайн архівів NAC вдалось виявити професійні фото. Знахідка обов’язково сподобається тим читачам, які полюбляють театр», – Такою естетичною знахідкою 1920-1930-х років поділилася волинська краєзнавця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Окрім вищеперерахованих в першому сезоні театру 1925 року в Луцьку цілий рік виступала відома акторка Ірена Трапшо, запрошена зі Львова.

Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому


На кадрах – актори Волинського театру імені Словацького. Трупа луцького театру довгий час працювала під керівництвом режисера Олександр Родзєвіча. Свого часу режисерами театру в Луцьку був Іво Галл (1928-1930 рр.), Вацлав Малиновський (1932-1934), Леон Шиллер (1939).

В 1938 році директором театру в Луцьку стає Януш Страхоцький, який до того працював актором в театрах Києва, Варшави, Москви та Львова.

Костюми та декорації виконані відповідно до тогочасної моди і ні чим не поступаються столичним.

Ліквідували Волинський театр ім. Юліуша Словацького в місті Луцьку в 1939 року.

Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому


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Теги: Луцьк, Волинь, актори, театр, ретрофото, історія
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