Волинянка, яка стала «Міс Україна Земля-2019», розповіла про перший день на Філіппінах. ФОТО

Володарка титулу "Міс Україна Земля 2019" 20-річназ Нововолинська через два тижні після фіналу полетіла на Філіппіни для підготовки і участі в міжнародному конкурсі "Miss Earth 2019".Цього року конкурс "Miss Earth" проходить під тематикою національної квітки і для себе Діана вибрала український квітка соняшник.Відповідно всі аксесуари та фінальні сукні виконані в жовтому кольорі. Вінок з соняшнику, сережки і брошки зроблені спеціально під замовлення комітету конкурсу брендом VESNA.Відзначають, що всі вироби ручної роботи, що зраджує аксесуарам ще більшої цінності в оригінальності. Фінальне ж плаття конкурсантки розробляли постійні партнери конкурсу дизайнер LUKASHYK.Зауважують, Діана вже прилетіла на Філіппіни і ділиться першими знайомствами з учасницями з інших країн і найближчим розпорядком конкурсних днів.«Не віриться, що я отримала офіційну стрічку і тепер не сама за себе, а за всю нашу країну - Україну. Нові емоції, знайомства, їжа і акліматизація - все в шаленому темпі, починаючи з шостої ранку. Ще не встигли з усіма познайомитися, тому що нас дуже багато. 90 дівчат розділили на три спеціальні групи: Water (Вода), Air (Повітря), Fire (Вогонь), моя група - Water. Кожна з них має різні заходи, екскурсії, змагання і, так звані, міні-конкурси протягом усього місяця. Уже в перший день ми побували на святі, де Мер міста нагороджував олімпійців, а нам вручив почесні кандидаток Miss Earth 2019 і привітав в столиці Філіппін, Маніла», - каже Діана Шабас.У конкурсанток буде чотири виходи: в купальниках, національному костюмі, вихід без макіяжу і укладок.Головний день - вихід у вечірніх нарядах. На кожному дні обиратимуть три переможниці. Але головний титул і наймасштабніше шоу - Коронація.Повідомляють, пряму трансляцію, можна буде подивитися на телеканалі FOX 26 жовтня.Нагадують, що Miss Earth - один з найпрестижніших конкурсів краси в світі, що проводиться під егідою ООН. Основна місія конкурсу - збереження Землі, охорона навколишнього середовища, живої природи.Таким чином, всі учасниці представляють власні міжнародні проекти для поліпшення екологічної обстановки як на глобальному, так і на регіональному рівні. Переможниця також стає представницею ООН в питаннях розвитку Програм щодо збереження середовища перебування людини на планеті. Місцем проведення конкурсу було обрано Філіппінські острови, чий теплий клімат і тропічна рослинність роблять видовище особливо запам'ятовується. Для багатьох гостей ці острови здаються справжнім раєм на Землі.