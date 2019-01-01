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Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне

Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне
На трасі "Устилуг-Луцьк-Рівне", у селі Піддубці, ремонтують дорогу.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Так, впродовж 2017-2018 років відремонтували понад 70 км цієї автодороги від Володимира-Волинського до Луцька. У планах найближчих років її відновлення від Луцька до межі з Рівненщиною.

Такі ремонтні роботи розпочались на одній з найбільш ушкоджених ділянок – по правому проїзду дороги Н-22 в селі Піддубці Луцького району. У рамках поточного дрібного ремонту відфрезерують 100 метрів зношеного дорожнього покриття та укладуть два шари нового, загальною товщиною 13 см.

Зазначають, що роботи виконуються без закриття руху транспорту, тож водіїв закликають бути максимально уважними та обережними.

Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне
Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне
Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне
Почали ремонт однієї з найгірших ділянок дороги Луцьк-Рівне

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Теги: ремонт, дорога, Луцьк, Рівне
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