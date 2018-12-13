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«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом

«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом
Відомий луцький фотограф Віктор Чухрай оприлюднив неймовірно красиві фото заходу сонця над волинським храмом.

Світлини Віктор Чухрай оприлюднив на своїй сторінці у Facebook/

Знімки фотограф зробив 1 жовтня із замку Любарта. На світлинах - храм Святого Духа у селі Великий Омеляник.

"Я просто фотограф, а все це неймовірне дійство від Бога! Я сам вражений цією величчю", - написав фотограф.
«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом
«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом
«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом
«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом
«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом
«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом

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Теги: Віктор Чухрай, Волинь
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