«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом

Віктор Чухрай оприлюднив неймовірно красиві фото заходу сонця над волинським храмом.



Світлини Віктор Чухрай оприлюднив на своїй сторінці у Facebook/



Знімки фотограф зробив 1 жовтня із замку Любарта. На світлинах - храм Святого Духа у селі Великий Омеляник.



"Я просто фотограф, а все це неймовірне дійство від Бога! Я сам вражений цією величчю", - написав фотограф.



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