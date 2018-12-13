«Дійство Бога»: заворожуючі світлини заходу сонця над волинським храмом
Сьогодні, 05:21
Відомий луцький фотограф Віктор Чухрай оприлюднив неймовірно красиві фото заходу сонця над волинським храмом.
Світлини Віктор Чухрай оприлюднив на своїй сторінці у Facebook/
Знімки фотограф зробив 1 жовтня із замку Любарта. На світлинах - храм Святого Духа у селі Великий Омеляник.
"Я просто фотограф, а все це неймовірне дійство від Бога! Я сам вражений цією величчю", - написав фотограф.
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Світлини Віктор Чухрай оприлюднив на своїй сторінці у Facebook/
Знімки фотограф зробив 1 жовтня із замку Любарта. На світлинах - храм Святого Духа у селі Великий Омеляник.
"Я просто фотограф, а все це неймовірне дійство від Бога! Я сам вражений цією величчю", - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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