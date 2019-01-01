Яких професій найбільше потребує волинський ринок праці. ПЕРЕЛІК

Роботодавці Волині пропонують широкий перелік вакансій, серед яких є професії різного спрямування. Наразі через службу зайнятості найбільше шукають водіїв автотранспортних засобів, кухарів і підсобних робітників.Про цеповідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.На посаду водія автотранспортного засобу пустує аж 180 робочих місць. На другій та третій позиціях – професії кухаря та підсобного робітника, із кількістю вакансій – 134 та 125 відповідно.Також на Волині потребують 110 продавців продовольчих товарів, 89 офіціантів, 85 прибиральників службових приміщень, 79 машиністів (кочегарів) котелень, 71 вантажника і таку ж кількість робочих місць пропонують на посаді оператора котельні.Трохи менше вільних місць у таких професіях: касир торговельного залу – 59, електрогазозварник – 52, адміністратор – 51,укладальник-пакувальник – 50, бухгалтер – 48, бармен – 44, слюсар-ремонтник – 43, продавець непродовольчих товарів – 40, продавець-консультант – 32, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 32, охоронець – 31.За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном(сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).