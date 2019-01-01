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ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій Волині

ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій Волині
Станом на 2 жовтня цього року в базі даних Волинської обласної служби зайнятості налічується 3 814 вакансій. Серед них – робота у різних сферах та напрямках й зарплату за неї, відповідно, теж пропонують різну.

Утім, Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося найбільш оплачуваними вакансіями, наявними нині в області.

Так, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити людині, яка займе посаду начальника відділу на підприємстві ТзОВ «Агротехніка», 18 тисяч гривень. Серед обов’язків – організація роботи елеваторного господарствава, контроль роботи елеваторів, забезпечення виконання бюджетних показників, формування плану сушіння, пошук замовників на послуги елеваторного господарства, а також – ведення переговорів, укладення договорів і контроль дебіторської заборгованості.

Зарплатню у розмірі 16 тисяч гривень обіцяють у ТОВ «Епіцентр К» на посаді завідувача підприємством громадського харчування. За ці гроші на плечі «лягають» обов’язки організації безперебійної роботи кафе, відповідно до корпоративних стандартів компанії, фінансове планування, бюджетування і звітність. Також завідувач підприємством буде підбирати персонал і контролювати технологію, якість приготування їжі і оформлення страв на належному рівні. Серед обов’язків також – збільшення об'ємів продажу і валового прибутку закладу.

ТзОВ «Вігор Луцьк» запрошує на роботу механіка і пропонує заробітну плату у розмірі 15 тисяч гривень. Механік повинен займатися збором та розбиранням вантажопідіймальної, складської, дорожньо-будівельної та іншої спеціальної техніки, проведенням сервісних і ремонтних робіт, а також відповідати за технічне обслуговування обладнання.

Менеджеру (управителю) з логістики на ПП «Вітантранс» у Луцьку пропонують також отримувати 15 тисяч гривень за організацію міжнародних перевезень власним транспортом та роботу з експедиційними і транспортними компаніями по міжнародних перевезеннях. В обов’язках – перевезення по Україні, повне експедитування автотранспорту, пошук замовників, контроль за здійсненням перевезень, оформлення замовлень та проектів договорів на перевезення вантажів.

Якщо ви маєте досвід роботи з відсадною машиною, струнною різкою, розробкою нових рецептур печива, то підприємець Шпичак Сергій Олексійович пропонує вакансію техніка-технолога з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчо концентратів із розміром заробітної плати у 15 тисяч гривень.

За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 067 199 02 68 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).

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Теги: Волинь, центр зайнятості, рекрутинг, працевлаштування, зарплата, гроші, ТОП вакансій
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Коментарі 1
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