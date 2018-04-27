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У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО

У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги тролейбус №15 збив чоловіка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що подія трапилася майже в 11 годині 2 жовтня перед виїздом на міст, що з'єднує проспекти Перемоги та Соборності.

У чоловіка – закривавлена голова. За словами водійки тролейбуса, чоловік несподівано вискочив на проїжджу частину.

На місце аварії прибули медики та поліція.

У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО
У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО
У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО
У Луцьку тролейбус збив чоловіка: у потерпілого – серйозна травма голови. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк, тролейбус
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