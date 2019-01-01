Показали волинський костел на сторічній світлині
Сьогодні, 18:37
Опублікували ретросвітлину костелу у селі Павлівка Іваничівського району.
Її можна переглянути на сторінці дослідниці Тетяни Яцечко-Блаженко.
Вона зазначила, що костел був побудований ще у 18 столітті.
«Фото 1914-1918 рр.» – йдеться у дописі.
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Її можна переглянути на сторінці дослідниці Тетяни Яцечко-Блаженко.
Вона зазначила, що костел був побудований ще у 18 столітті.
«Фото 1914-1918 рр.» – йдеться у дописі.
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