Показали волинський костел на сторічній світлині





Її можна переглянути на сторінці дослідниці Тетяни Яцечко-Блаженко.



Вона зазначила, що костел був побудований ще у 18 столітті.



«Фото 1914-1918 рр.» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували ретросвітлину костелу у селі Павлівка Іваничівського району.Її можна переглянути на сторінці дослідниціВона зазначила, що костел був побудований ще у 18 столітті.«Фото 1914-1918 рр.» – йдеться у дописі.

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