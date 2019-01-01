Як виглядав замок Любарта в роки Другої світової війни. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:38
У мережі з'явилася світлина Луцького замку в роки Другої світової війни.
Ретрофото опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Луцький замок в роки Другої світової війни. Раніше не зустрічала це фото. На аукціоні воно було підписане як Київ. Місце звідки знято, тепер напевно там Старий базар", - йдеться у повідомлення.
У коментарях до допису користувачі зазначають, що світлина датоване 1941 року.
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Ретрофото опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Луцький замок в роки Другої світової війни. Раніше не зустрічала це фото. На аукціоні воно було підписане як Київ. Місце звідки знято, тепер напевно там Старий базар", - йдеться у повідомлення.
У коментарях до допису користувачі зазначають, що світлина датоване 1941 року.
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