На Волині приватне підприємство вирубувало ліс
Сьогодні, 19:49
Працівники державної охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» виявили порубку лісових культур на значній площі держлісфонду у Сошичненському лісництві.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Зазначають, лісові культури знищило одне із приватних підприємств області.
Матеріали справи направили у правоохоронні органи для подальшого розслідування та встановлення обставин.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Зазначають, лісові культури знищило одне із приватних підприємств області.
Матеріали справи направили у правоохоронні органи для подальшого розслідування та встановлення обставин.
Головне фото - ілюстративне.
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