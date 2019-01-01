На Волині приватне підприємство вирубувало ліс





Про це повідомляє



Зазначають, лісові культури знищило одне із приватних підприємств області.



Матеріали справи направили у правоохоронні органи для подальшого розслідування та встановлення обставин.



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