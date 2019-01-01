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На Волині приватне підприємство вирубувало ліс

На Волині приватне підприємство вирубувало ліс
Працівники державної охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» виявили порубку лісових культур на значній площі держлісфонду у Сошичненському лісництві.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Зазначають, лісові культури знищило одне із приватних підприємств області.

Матеріали справи направили у правоохоронні органи для подальшого розслідування та встановлення обставин.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: приватне підприємство, волинські лісівники, вирубка
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