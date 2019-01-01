Жителі військового містечка на Волині не хочуть бути селянами

До керівництва області звернулися жителі військового містечка №25 міста Ковеля з проханням залишити територію, на якій вони проживають, у складі міста.Проблема у тому, що люди протягом десятків років були зареєстровані у Ковелі, а на сьогодні ці території офіційно є територією Дубівської ОТГ, тож зареєструватися вони повинні саме там, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.Такі зміни не влаштовують жителів і вони вимагають повернення їм статусу містян."На сьогодні склалася така ситуація, що ми не знаємо, де проживаємо. В паспорті ми зареєстровані в Ковелі на вулиці Кутузова, а по інших документах – в селі Дубове на вулиці Кутузова. В нас там 56 квартир і ми всі не згідні проживати в Дубовому, бо все наше життя, інфраструктура, комунікації пов’язані з містом. Зараз ми у підвішеному стані. Ми не можемо отримати пільги, субсидії, бо до ЦНАПу Ковеля ми вже не належимо, а в селі ми не хочемо реєструватися", – заявляють жителі військового містечка.Щоб розібратися у ситуації тимчасовий виконувач обов’язків голови обласної державної адміністраціїпровів нараду спільно з головою обласної ради, своїми заступниками, Ковельським міським головою, головою Дубівської ОТГта представниками структурних підрозділів облдержадміністрації.Під час обговорення з’ясувалося, що в 2011 році Волинська обласна рада затвердила зміни до меж населених пунктів в частині села Дубове. Таким чином, військове містечко опинилося на території села. Проте, проблема гостро постала лише у березні 2019 року, коли мешканці звернулися до ЦНАПу й там дізналися, що вони вже належать до району, а не міста.Міський голова Ковеля Олег Кіндер стверджує, що люди стали заручниками ситуації. За його словами місто готове внести зміни до генерального плану та приєднати до себе частину території Дубівської ОТГ по межі міських комунікацій. Проте ОТГ не хоче втрачати землі.Що стосується пільг для жителів містечка, то за словами директорки департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, питання вирішуватимуть у винятковому порядку.Усі пільговики отримають соціальні виплати, якщо дадуть управлінню соцзахисту райдержадміністрації заяву, підписану головою ОТГ, про фактичне проживання у Дубовому. Що стосується отримання субсидії – без місця реєстрації цю пільгу отримати неможливо. Тому мешканцям військового містечка порекомендували тимчасово зареєструватися у селі Дубовому до початку опалювального сезону, аби отримати відповідні кошти.У підсумку, т.в.о голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук запропонував два варіанти розвитку подій: або депутати Дубівської ОТГ приймуть рішення передати частину території, де знаходиться військове містечко та суміжні з містом землі, Ковелю, або звертатися потрібно до Верховної Ради та приймати рішення на вищому рівні."Проте на сьогодні головне, аби мешканці отримали всі необхідні пільги та субсидії", - резюмував т.в.о. Волинсьої ОДА.Очільник виконавчої гілки влади в області рекомендував Ковельському міському голові Олегу Кіндеру спільно з головою Дубівської ОТГ Романом Троцюком напрацювати консолідоване рішення щодо врегулювання цієї проблеми.