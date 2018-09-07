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Луцький студент-самбіст став чемпіоном Європи. ФОТО

Луцький студент-самбіст став чемпіоном Європи. ФОТО
Студент Луцького національного технічного університету у складі збірної України з бойового самбо став переможцем Чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба луцького "політеху".

Чемпіонат Європи з бойового самбо відбувався у польському місті Жешув з 25 по 27 вересня. До складу збірної України увійшли студенти Луцького національного технічного університету. В цікавих та напружених поєдинках луцькі студенти показали хороші результати.

Так, Іван Мельничук виборов "золото", а Максим Бухалюк та Дмитро Ковальчук поповнили скарбничку збірної двома срібними нагородами.

Крім того Максим Бухалюк виконав норматив Майстра спорту міжнародного класу.
Луцький студент-самбіст став чемпіоном Європи. ФОТО
Луцький студент-самбіст став чемпіоном Європи. ФОТО
Луцький студент-самбіст став чемпіоном Європи. ФОТО
Луцький студент-самбіст став чемпіоном Європи. ФОТО

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Теги: спорт, самбо, ЛНТУ
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