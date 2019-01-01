Підлітка вдарило струмом під спроби зробити селфі на потязі

На Кіровоградщині 12-річногоуразило струмом, коли він робив селфі на даху потяга.Трагедія сталася на залізниці у Новоукраїнці. Хлопчик вже переніс дві операції, - повідомляє УНН.Він отримав майже 70% опіків тіла та черепно-мозкову травму. Нині його стан дуже тяжкий.На потяг Тимур Овчаренко разом iз товаришем вилізли заради селфі. Тимура двічі ударило струмом силою 27 000 вольт. Упавши з висоти власного зросту, отримав травму голови."Стан дитини вкрай важкий. Можна сказати, навіть, критичний. Прогнозів щодо лікування і одужання ми поки робити не можемо", – прокоментували в обласній дитячій лікарні.