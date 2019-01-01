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Знайшли двох неповнолітніх волинянок, які зникли у Львівській області

Знайшли двох неповнолітніх волинянок, які зникли у Львівській області
Поліція розшукала двох неповнолітніх волинянок, які поїали на практику до міста Жовква Львівської області та перестали виходити на зв'язок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, дівчата зникли 30 вересня.

Зазначають, що жодних протиправних дій проти неповнолітніх не скоїли.

«Наразі їхньому життю нічого не загрожує», – повідомили у пресслужбі.

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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