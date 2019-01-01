Знайшли двох неповнолітніх волинянок, які зникли у Львівській області





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо,



Зазначають, що жодних протиправних дій проти неповнолітніх не скоїли.



«Наразі їхньому життю нічого не загрожує», – повідомили у пресслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукала двох неповнолітніх волинянок, які поїали на практику до міста Жовква Львівської області та перестали виходити на зв'язок.Про цеповідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, дівчата зникли 30 вересня Зазначають, що жодних протиправних дій проти неповнолітніх не скоїли.«Наразі їхньому життю нічого не загрожує», – повідомили у пресслужбі.

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