Знайшли двох неповнолітніх волинянок, які зникли у Львівській області
Сьогодні, 09:42
Поліція розшукала двох неповнолітніх волинянок, які поїали на практику до міста Жовква Львівської області та перестали виходити на зв'язок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, дівчата зникли 30 вересня.
Зазначають, що жодних протиправних дій проти неповнолітніх не скоїли.
«Наразі їхньому життю нічого не загрожує», – повідомили у пресслужбі.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, дівчата зникли 30 вересня.
Зазначають, що жодних протиправних дій проти неповнолітніх не скоїли.
«Наразі їхньому життю нічого не загрожує», – повідомили у пресслужбі.
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