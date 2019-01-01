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У Рівному ґвалтівник-убивця напав на дівчину

У Рівному ґвалтівник-убивця напав на дівчину
У Рівному раніше судимий 26-річний місцевий житель напав на 24-річну дівчину.

Інцидент трапився 2 жовтня, близько 23:30 години, - пише ГУНП у Рівненській області.

Зазначається що дівчина поверталася додому вулицею Соборна та розмовляла по телефону. В цей момент ззаду її схопив за шию зловмисник і почав душити. Потерпіла втратила свідомість. Коли отямилася за зупинкою громадського транспорту, над собою побачила чоловіка. Вона впізнала його, адже це був її сусід. 26-річний житель обласного центру знову почав душити свою жертву. Дівчині вдалося опанувати себе: вона зуміла відволікти розмовою чоловіка та зателефонувала до подруги, а та – до поліції.

За хвилину прибув екіпаж патрульної поліції. Помітивши проблискові маячки, 26-річний зловмисник утік.

Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення місця перебування нападника. Відомо, що 26-річний рівнянин раніше притягувався до кримінальної відповідності за умисне вбивство та зґвалтування.

За фактом замаху на умисне вбивство, поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за пунктом 10 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до громадян проявити уважність, а жінкам – обережність. У разі виявлення підозрілого чоловіка, чи якщо ви стали свідком вищевказаної події, одразу повідомляйте до поліції.


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Теги: поліція, ґвалтівник-убивця, Рівне, розшук
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