Курс долара: Нацбанк пояснив, що сталося з гривнею





Як повідомили в прес-службі регулятора, незважаючи на сприятливу ситуацію на валютному ринку в цілому, в окремі періоди протягом року курс гривні знижувався. Зокрема, така ситуація спостерігалася в березні і наприкінці травня-початку червня, після чого починався зворотний тренд, - пише



«За необхідності Національний банк і надалі буде згладжувати надмірні коливання в бік знецінення і може повернутися до інтервенцій з купівлі валюти, якщо почнеться зворотний тренд», - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що посилення коливань на початку жовтня викликане зниженням пропозиції валюти при одночасному зростанні попиту під впливом психологічних факторів.



«При режимі гнучкого курсоутворення коливання курсу є реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці і в світі. Після періоду посилених коливань ринок завжди знаходить точку рівноваги і відбувається зворотний тренд», - підкреслили в НБУ.



За інформацією регулятора, обсяг міжнародних резервів протягом останніх місяців коливається в межах 21-22 млрд дол. і є достатнім для згладжування поточних коливань на валютному ринку. У той же час, інтервенції, як і раніше, не фіксуватимуть курс на певному рівні, і він, як і раніше, визначатиметься попитом і пропозицією на валютному ринку.



Експерти пов'язують зниження курсу гривні в останні дні з ослабленням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики, але поки не бачать причин для істотної девальвації зважаючи на значні обсяги валютної виручки, яка надходить від експорту рекордного врожаю зернових.



Національний банк України минулого тижня - з 23 по 27 вересня - викупив на міжбанківському валютному ринку України 348,2 млн дол. і не продавав валюту, як і попередні сім тижнів. Українська гривня за офіційним курсом НБУ за вересень зросла до долара США на 4,1% - до 24,20 грн/дол., з початку року - на 12,6%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України цього тижня відновив проведення інтервенцій з продажу валюти після майже двомісячної перерви і продав для підтримки гривні 200 млн дол. США.Як повідомили в прес-службі регулятора, незважаючи на сприятливу ситуацію на валютному ринку в цілому, в окремі періоди протягом року курс гривні знижувався. Зокрема, така ситуація спостерігалася в березні і наприкінці травня-початку червня, після чого починався зворотний тренд, - пише УНІАН «За необхідності Національний банк і надалі буде згладжувати надмірні коливання в бік знецінення і може повернутися до інтервенцій з купівлі валюти, якщо почнеться зворотний тренд», - йдеться в повідомленні.Зазначається, що посилення коливань на початку жовтня викликане зниженням пропозиції валюти при одночасному зростанні попиту під впливом психологічних факторів.«При режимі гнучкого курсоутворення коливання курсу є реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці і в світі. Після періоду посилених коливань ринок завжди знаходить точку рівноваги і відбувається зворотний тренд», - підкреслили в НБУ.За інформацією регулятора, обсяг міжнародних резервів протягом останніх місяців коливається в межах 21-22 млрд дол. і є достатнім для згладжування поточних коливань на валютному ринку. У той же час, інтервенції, як і раніше, не фіксуватимуть курс на певному рівні, і він, як і раніше, визначатиметься попитом і пропозицією на валютному ринку.Експерти пов'язують зниження курсу гривні в останні дні з ослабленням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики, але поки не бачать причин для істотної девальвації зважаючи на значні обсяги валютної виручки, яка надходить від експорту рекордного врожаю зернових.Національний банк України минулого тижня - з 23 по 27 вересня - викупив на міжбанківському валютному ринку України 348,2 млн дол. і не продавав валюту, як і попередні сім тижнів. Українська гривня за офіційним курсом НБУ за вересень зросла до долара США на 4,1% - до 24,20 грн/дол., з початку року - на 12,6%.

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