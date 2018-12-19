У Луцьку 15 вчителів отримуватимуть персональні стипендії





Про це йдеться в розпорядженні від 3 жовтня, опублікованому на сайті Луцької міської ради.



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Список педагогічних працівників, яким призначається персональна стипендія міського голови на 2019-2020 навчальний рік:



1. Бондар Віталій Олексійович, директор, вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».



2. Воробйова Вікторія Іванівна, вчитель фізики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».



3. Головань Тетяна Володимирівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».



4. Косміна Таміла Іванівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».



5. Куцевич Лідія Іванівна, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради.

6. Наумчук Ірина Володимирівна, вчитель французької мови комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області».



7. Оліда Ірина Ярославівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».



8. Панасюк Світлана Іванівна, вчитель німецької мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області».



9. Парадовська Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».



10. Поліщук Наталія Вікторівна, вчитель іспанської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області».



11. Рибка Олена Борисівна, вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».



12. Рощук Інна Володимирівна, вчитель історії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».



13. Рудницька Ольга Борисівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».



14. Свереда Ганна Михайлівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».



15. Синя Надія Антонівна, вчитель географії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».







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