У Луцьку 15 вчителів отримуватимуть персональні стипендії
Сьогодні, 17:22
У Луцьку персональні стипендії міського голови отримуватимуть деякі педагоги.
Про це йдеться в розпорядженні від 3 жовтня, опублікованому на сайті Луцької міської ради.
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Список педагогічних працівників, яким призначається персональна стипендія міського голови на 2019-2020 навчальний рік:
1. Бондар Віталій Олексійович, директор, вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
2. Воробйова Вікторія Іванівна, вчитель фізики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
3. Головань Тетяна Володимирівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
4. Косміна Таміла Іванівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
5. Куцевич Лідія Іванівна, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради.
6. Наумчук Ірина Володимирівна, вчитель французької мови комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області».
7. Оліда Ірина Ярославівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
8. Панасюк Світлана Іванівна, вчитель німецької мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області».
9. Парадовська Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».
10. Поліщук Наталія Вікторівна, вчитель іспанської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області».
11. Рибка Олена Борисівна, вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
12. Рощук Інна Володимирівна, вчитель історії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».
13. Рудницька Ольга Борисівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
14. Свереда Ганна Михайлівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
15. Синя Надія Антонівна, вчитель географії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
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Про це йдеться в розпорядженні від 3 жовтня, опублікованому на сайті Луцької міської ради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто з луцьких освітян отримає премії у розмірі 10 тисяч. СПИСОК
Список педагогічних працівників, яким призначається персональна стипендія міського голови на 2019-2020 навчальний рік:
1. Бондар Віталій Олексійович, директор, вчитель правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
2. Воробйова Вікторія Іванівна, вчитель фізики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
3. Головань Тетяна Володимирівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
4. Косміна Таміла Іванівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
5. Куцевич Лідія Іванівна, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради.
6. Наумчук Ірина Володимирівна, вчитель французької мови комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області».
7. Оліда Ірина Ярославівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
8. Панасюк Світлана Іванівна, вчитель німецької мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області».
9. Парадовська Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради».
10. Поліщук Наталія Вікторівна, вчитель іспанської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області».
11. Рибка Олена Борисівна, вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
12. Рощук Інна Володимирівна, вчитель історії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».
13. Рудницька Ольга Борисівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
14. Свереда Ганна Михайлівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
15. Синя Надія Антонівна, вчитель географії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області».
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