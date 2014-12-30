«Море крові»: стічні води з волинської птахофабрики зливають у відкритий ґрунт, – соцмережі. ВІДЕО

Костянтином Вощинчуком. На ньому – рідкі відходи червоного кольору, які прямують до відстійників Володимир-Волинської птахофабрики.



Відео переглянули, за статистикою фейсбуку, майже 190 тисяч разів - пише



Відстійники знаходяться на околиці Володимира-Волинського неподалік від вулиці Наталії Ужвій.



Про них вже неодноразово писали місцеві активісти.



Як розповідає у відео коментатор, до відстійних ям прямує кров, фекалії та хімія, які не пройшли очистку.



"Я хочу показати вам відео, що наш "курятник" зливає. Не знаю звідки, з тих своїх курятників. Море-море крові. І вони ще пропагують здоровий спосіб життя. Дивіться, це все згодом попадає в землю і ми це все, шановні, п'ємо. Це Володимир-Волинський", - коментує автор відео.



"Це все йде в крани і ми цим поїмо своїх дітей. Дивіться, гори-гори крові, фекалій, хімії. Отак воно все виливається в землю. Не очищається. А тут недалеко, не знаю в якому місці, вода качається на військове містечко".



До слова, нещодавно фіскали оштрафували цю фабрику на понад 61 тисячу гривень.





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