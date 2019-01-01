Різанина у Ковелі: 14-річний хлопець вбив жінку і поранив двох людей

У Ковелі неповнолітній скоїв вбивство та поранив людей.Відомо, що ввечері 3 жовтня 14-річний житель Ковеля за місцем проживання 41-річної місцевої жительки наніс їй смертельне ножове поранення. Жінка померла на місці, - інформує ГУНП у Волинській області.Окрім цього, хлопець вдарив ножем її чоловіка 44-річного волинянина та наніс ножові поранення дочці – 16-річній ковельчанці. Чоловіка госпіталізували.Хлопця затримали у порядку ст. 208 КПК України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох або більше людей) Кримінального кодексу України.Санкція статті, зокрема, передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії та мотиви вчинення умисного вбивства неповнолітнім. Досудове розслідування триває.