На Покрову пустять додатковий потяг «Київ-Ковель»





Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Відтак, поїзд «Київ-Ковель» курсуватиме з Києва та Ковеля 12 та 14 жовтня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» призначила десять додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Серед них - потяг «Київ-Ковель».Про це повідомили у пресслужбі компанії.Відтак, поїзд «Київ-Ковель» курсуватиме з Києва та Ковеля 12 та 14 жовтня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

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