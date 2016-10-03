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На Покрову пустять додатковий потяг «Київ-Ковель»

На Покрову пустять додатковий потяг «Київ-Ковель»
«Укрзалізниця» призначила десять додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Серед них - потяг «Київ-Ковель».

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відтак, поїзд «Київ-Ковель» курсуватиме з Києва та Ковеля 12 та 14 жовтня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.


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Теги: потяги, Покрова
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