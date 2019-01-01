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Ще одна країна схвалила безвіз для України

Ще одна країна схвалила безвіз для України
Уряд Північної Македонії схвалив проєкт закону про ратифікацію угоди з Україною про скасування візового режиму.

Законопроєкт передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без необхідності в оформленні візи за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом періоду в 180 днів, повідомляє РБК-Україна.

21 серпня Кабінет міністрів України схвалив введення безвізового режиму з Північної Македонією. Сама угода була підписана на початку липня.

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Теги: Північна Македонія, безвіз
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