Ще одна країна схвалила безвіз для України
Сьогодні, 04:30
Уряд Північної Македонії схвалив проєкт закону про ратифікацію угоди з Україною про скасування візового режиму.
Законопроєкт передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без необхідності в оформленні візи за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом періоду в 180 днів, повідомляє РБК-Україна.
21 серпня Кабінет міністрів України схвалив введення безвізового режиму з Північної Македонією. Сама угода була підписана на початку липня.
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Законопроєкт передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без необхідності в оформленні візи за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом періоду в 180 днів, повідомляє РБК-Україна.
21 серпня Кабінет міністрів України схвалив введення безвізового режиму з Північної Македонією. Сама угода була підписана на початку липня.
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