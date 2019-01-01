Ще одна країна схвалила безвіз для України





Законопроєкт передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без необхідності в оформленні візи за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом періоду в 180 днів, повідомляє



21 серпня Кабінет міністрів України схвалив введення безвізового режиму з Північної Македонією. Сама

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Північної Македонії схвалив проєкт закону про ратифікацію угоди з Україною про скасування візового режиму.Законопроєкт передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без необхідності в оформленні візи за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом періоду в 180 днів, повідомляє РБК-Україна 21 серпня Кабінет міністрів України схвалив введення безвізового режиму з Північної Македонією. Сама угода була підписана на початку липня.

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