Українські заробітчани переслали додому рекордну суму грошей

Цьогоріч заробітчани переслали в Україну рекордну кількість грошей.В міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомили, що за перші 8 місяців 2019 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів зросли на 11,7% проти аналогічного показника попереднього року, - пише Zik.Загалом, за розрахунками Мінекономіки, який посилається на дані Нацбанку, до України надійшло грошових переказів на суму, еквівалентну 120,9 мільярда гривень (або 4,83 мільярда доларів).Водночас, за даними, які оприлюднили у Національному банку, обсяги грошових переказів заробітчан до України за першу половину 2019 року складають понад 5,5 мільярда доларів.Нагадаємо, більшість українських громадян, працевлаштованих у Польщі, очікують від роботодавців вищу за мінімальну заробітну плату.