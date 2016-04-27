Українські заробітчани переслали додому рекордну суму грошей
Сьогодні, 15:47
Цьогоріч заробітчани переслали в Україну рекордну кількість грошей.
В міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомили, що за перші 8 місяців 2019 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів зросли на 11,7% проти аналогічного показника попереднього року, - пише Zik.
Загалом, за розрахунками Мінекономіки, який посилається на дані Нацбанку, до України надійшло грошових переказів на суму, еквівалентну 120,9 мільярда гривень (або 4,83 мільярда доларів).
Водночас, за даними, які оприлюднили у Національному банку, обсяги грошових переказів заробітчан до України за першу половину 2019 року складають понад 5,5 мільярда доларів.
Нагадаємо, більшість українських громадян, працевлаштованих у Польщі, очікують від роботодавців вищу за мінімальну заробітну плату.
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В міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомили, що за перші 8 місяців 2019 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів зросли на 11,7% проти аналогічного показника попереднього року, - пише Zik.
Загалом, за розрахунками Мінекономіки, який посилається на дані Нацбанку, до України надійшло грошових переказів на суму, еквівалентну 120,9 мільярда гривень (або 4,83 мільярда доларів).
Водночас, за даними, які оприлюднили у Національному банку, обсяги грошових переказів заробітчан до України за першу половину 2019 року складають понад 5,5 мільярда доларів.
Нагадаємо, більшість українських громадян, працевлаштованих у Польщі, очікують від роботодавців вищу за мінімальну заробітну плату.
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