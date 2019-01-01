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Волинські льотчики стали переможцями футбольного турніру. ФОТО

Волинські льотчики стали переможцями футбольного турніру. ФОТО
Військовослужбовці 204-ї бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що базується в Луцьку, перемогли на футбольному турнірі серед військових частин повітряного командування «Захід».

Турнір з міні-футболу серед військових частин повітряного командування «Захід» відбувся на Львівщині, - повідомляє прес-центр Повітряного командування "Захід".
Волинські льотчики стали переможцями футбольного турніру. ФОТО

У напруженій і нелегкій боротьбі перемогу виборола команда Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Друге місце посіли військові Шепетівського зенітного ракетного полку. “Бронзу” здобула команда повітряного командування «Захід».
Волинські льотчики стали переможцями футбольного турніру. ФОТО

Водночас, організатори турніру визначили кращих у номінаціях. Зокрема, «Кращий гравець» - полковник Андрій Дзиба, «Кращий голкіпер» - старший солдат Андрій Січкорез та «Кращий бомбардир» - старший солдат Костянтин Добровольський.
Волинські льотчики стали переможцями футбольного турніру. ФОТО

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Теги: Луцьк, футбол, 204-та бригада тактичної авіації імені Покриш
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