Волинські льотчики стали переможцями футбольного турніру. ФОТО





Турнір з міні-футболу серед військових частин повітряного командування «Захід» відбувся на Львівщині, - повідомляє прес-центр Повітряного командування "Захід".



У напруженій і нелегкій боротьбі перемогу виборола команда Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Друге місце посіли військові Шепетівського зенітного ракетного полку. “Бронзу” здобула команда повітряного командування «Захід».



Водночас, організатори турніру визначили кращих у номінаціях. Зокрема, «Кращий гравець» - полковник Андрій Дзиба, «Кращий голкіпер» - старший солдат Андрій Січкорез та «Кращий бомбардир» - старший солдат Костянтин Добровольський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці 204-ї бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що базується в Луцьку, перемогли на футбольному турнірі серед військових частин повітряного командування «Захід».Турнір з міні-футболу серед військових частин повітряного командування «Захід» відбувся на Львівщині, - повідомляє прес-центр Повітряного командування "Захід".У напруженій і нелегкій боротьбі перемогу виборола команда Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Друге місце посіли військові Шепетівського зенітного ракетного полку. “Бронзу” здобула команда повітряного командування «Захід».Водночас, організатори турніру визначили кращих у номінаціях. Зокрема, «Кращий гравець» - полковник, «Кращий голкіпер» - старший солдатта «Кращий бомбардир» - старший солдат

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