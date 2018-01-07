На Волині на смерть збили молодого хлопця: родичі шукають свідків аварії та водія-втікача





Про це вони



Нагадаємо, що 30 вересня на автодорозі сполученням «Луцьк-Горохів», у селі Чаруків, автомобіль



За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родичі хлопця, якого у селі Чаруків на смерть збив автомобіль, шукають свідків аварії.Про це вони пишуть у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".Нагадаємо, що 30 вересня на автодорозі сполученням «Луцьк-Горохів», у селі Чаруків, автомобіль на смерть збив перехожого , 18-річного місцевого жителя. Водій в зісця пригоди втік.За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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