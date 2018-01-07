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На Волині на смерть збили молодого хлопця: родичі шукають свідків аварії та водія-втікача

На Волині на смерть збили молодого хлопця: родичі шукають свідків аварії та водія-втікача
Родичі хлопця, якого у селі Чаруків на смерть збив автомобіль, шукають свідків аварії.

Про це вони пишуть у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".

Нагадаємо, що 30 вересня на автодорозі сполученням «Луцьк-Горохів», у селі Чаруків, автомобіль на смерть збив перехожого, 18-річного місцевого жителя. Водій в зісця пригоди втік.

За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

На Волині на смерть збили молодого хлопця: родичі шукають свідків аварії та водія-втікача


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Теги: Чаруків, аварія, смерть, свідки, родичі, хлопець
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