На Волині на смерть збили молодого хлопця: родичі шукають свідків аварії та водія-втікача
Сьогодні, 22:25
Родичі хлопця, якого у селі Чаруків на смерть збив автомобіль, шукають свідків аварії.
Про це вони пишуть у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".
Нагадаємо, що 30 вересня на автодорозі сполученням «Луцьк-Горохів», у селі Чаруків, автомобіль на смерть збив перехожого, 18-річного місцевого жителя. Водій в зісця пригоди втік.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це вони пишуть у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".
Нагадаємо, що 30 вересня на автодорозі сполученням «Луцьк-Горохів», у селі Чаруків, автомобіль на смерть збив перехожого, 18-річного місцевого жителя. Водій в зісця пригоди втік.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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