У Луцьку влаштували масштабну акцію «Ні капітуляції». ФОТО
Сьогодні, 14:42
Близько 200 людей взяли участь в акції «Ні капітуляції», яка відбулася на Театральному майдані у Луцьку 6 жовтня.
Під час протесту вимагали зібрати позачергові сесії міської і обласної рад, аби депутати ухвалили звернення до вищих органів влади стосовно непогодження із «формулою Штайнмаєра».
Депутат обласної Ради Олександра Пирожик повідомив, що на акцію прийшли представники громадських організації, учасники війни на сході України, волонтери і громадяни, яким не байдужа доля країни.
До слова, подібні акції відбуваються у різних містах України. Люди виступають проти ратифікації «формули Штайнмаєра» та проведення виборів на окупованому Донбасі без гарантій безпеки.
Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі погодили і підписали так звану «формулу Штанмайєера». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ.
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Заступник начальника Луцького відділу поліції Леонід Прокопчук зазначив, що акція минула спокійно, без порушень громадського порядку. Тривали протести на майдані впродовж години.
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Під час протесту вимагали зібрати позачергові сесії міської і обласної рад, аби депутати ухвалили звернення до вищих органів влади стосовно непогодження із «формулою Штайнмаєра».
Депутат обласної Ради Олександра Пирожик повідомив, що на акцію прийшли представники громадських організації, учасники війни на сході України, волонтери і громадяни, яким не байдужа доля країни.
До слова, подібні акції відбуваються у різних містах України. Люди виступають проти ратифікації «формули Штайнмаєра» та проведення виборів на окупованому Донбасі без гарантій безпеки.
Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі погодили і підписали так звану «формулу Штанмайєера». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ні – капітуляції»: Волинську ОДА пікетували через «формулу Штайнмаєра». ФОТО
Заступник начальника Луцького відділу поліції Леонід Прокопчук зазначив, що акція минула спокійно, без порушень громадського порядку. Тривали протести на майдані впродовж години.
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