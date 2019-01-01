«Не хочемо ніяких Черешневих і Вишневих»: лучани обурені перейменуванням вулиці Героїв УПА

У Луцьку виникли. Лучани кажуть, що таким чином змінила назву й частина вулиці Героїв УПА.Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.Депутатрозповів, що у Луцьку торік перейменували провулок Червоноармійський на Черешневий у рамках так званої декомунізації. Нову назву обрали ще у 2016 році. Утім, після ухвалення рішення виникли певні колізії.«Там, де за реєстрами є провулок Червоноармійський, по факту мешканці вулиці проживали на вулиці Героїв УПА, усі документи в них так оформлені. Після зміни нумерації цю частину вулиці Героїв УПА перейменували на провулок Черешневий. Внаслідок цього почалися непорозуміння. Мешканці жили на вулиці Героїв УПА і не розуміють, чому після прийняття рішення про перейменування вони стали проживати на провулку Черешневому», - відзначив Федік. Тож члени комісії вирішили розібратися у ситуації.Лучани, які звернулися у мерію кажуть, що у місті ніколи не було провулку Червоноармійський, однак був Вишківський. Далі його перейменували на вулицю Червоноармійську, а потім – на Героїв УПА.«Хто то предложив таке перейменування, то хай хоч одну черешню на тому Черешневому провулку. Ми гордимося, що живемо на вулиці Героїв УПА і не хочемо ніяких Черешневих і Вишневих», - наголосив лучанинУтім, у міськраді стверджують, що у Луцьку на тій території таки був провулок Червоноармійський, проте документи щодо зміни статусу вулиці надати не можуть, адже раніше цим займалися ЖЕКи. Члени комісії запропонували мешканцям, які проживають на «спірній» території, повернути стару назву, але з ремаркою – це буде провулок, а не вулиця Героїв УПА, адже дві різні вулиці не можуть носити одну назву.