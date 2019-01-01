У Луцьку перейменують вулиці Карбишева, Потапова та Ярощука
Сьогодні, 12:32
У Луцьку найближчим часом перейменують вулиці Карбишева, Потапова та Ярощука.
Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.
Депутат Микола Федік розповів, що у Луцьку відбулися всі необхідні процедури щодо перейменування вулиць Карбишева, Потапова і Ярощука. Ніяких заперечень щодо пропозиції перейменування не отримували і такий крок підтримали більшість мешканців вулиць.
Тож вже у листопаді мерія може розглянути проекти рішень щодо перейменування вулиці Карбишева на вулицю Івана Корсака, Потапова – Героїв Волинської січі, Ярощука – Сергія Тимошенка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.
Депутат Микола Федік розповів, що у Луцьку відбулися всі необхідні процедури щодо перейменування вулиць Карбишева, Потапова і Ярощука. Ніяких заперечень щодо пропозиції перейменування не отримували і такий крок підтримали більшість мешканців вулиць.
Тож вже у листопаді мерія може розглянути проекти рішень щодо перейменування вулиці Карбишева на вулицю Івана Корсака, Потапова – Героїв Волинської січі, Ярощука – Сергія Тимошенка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський призначив суддю у Луцьк
Сьогодні, 12:53
У Луцьку перейменують вулиці Карбишева, Потапова та Ярощука
Сьогодні, 12:32
Луцьком розгулює чоловік, який пропонує школярам наркотики та погрожує зґвалтуванням, – ЗМІ
Сьогодні, 12:11
Медіа