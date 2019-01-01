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У Луцьку перейменують вулиці Карбишева, Потапова та Ярощука

У Луцьку перейменують вулиці Карбишева, Потапова та Ярощука
У Луцьку найближчим часом перейменують вулиці Карбишева, Потапова та Ярощука.

Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.

Депутат Микола Федік розповів, що у Луцьку відбулися всі необхідні процедури щодо перейменування вулиць Карбишева, Потапова і Ярощука. Ніяких заперечень щодо пропозиції перейменування не отримували і такий крок підтримали більшість мешканців вулиць.

Тож вже у листопаді мерія може розглянути проекти рішень щодо перейменування вулиці Карбишева на вулицю Івана Корсака, Потапова – Героїв Волинської січі, Ярощука – Сергія Тимошенка.

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Теги: вулиця, Луцьк
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