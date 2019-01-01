Голова Волиньради відмовилася скликати позачергову сесію

Ірина Вахович не погодилася на скликання позачергової сесії, яку вимагали активісти Комітету протидії капітуляції.



Зустріч відбулася у кабінеті голови облради. Як пояснили активісти, вони хочуть відреагувати на те, що зараз відбувається в Україні, - пише



Як зазначив депутат Волиньради Олександр Пирожик, Волинська обласна рада несе іміджеві втрати, адже не реагує на ситуацію.



«Волинь мовчить. А могли б сказати: так, ми це питання ставимо на порядок денний, обговорюємо, бо так вимагає частина українського суспільства і волинської громади зокрема», – зазначив депутат.



Депутати Луцької міської ради Микола Федік і Павло Данильчук зазначили, що у такий спосіб хотіли застерегти владу і показати, що люди на Волині проти формули, проти закону про особливий статус, проти внесення змін до Конституції та проти виборів. А також хотіли б почути думку кожного депутата.



Проте Ірина Вахович не бачить підстав для скликання позачергової сесії.



«Немає конкретики у тому, проти чого ми виступаємо. На даний час я не бачу ніякої загрози, це все є вимисел, це все є надумана ситуація. Якщо буде загроза капітуляції, я перша скличу позачергову сесію. А сесії обласних рад, як би там не було, не мають повноважень диктувати президенту, що робити в зовнішньоекономічних зв’язках. Він хоче піти на шлях миру різними методами, він старається. А що зараз показує український народ фактично такими підбурюваннями? Президент сам проти капітуляції і він про це офіційно заявив. Я не хочу збирати позачергову сесію. Але я буду збирати голів фракцій, ми будемо це обговорювати. Я до кінця дня сьогодні дам офіційне звернення від себе особисто з обґрунтуванням своєї особистої позиції», – висловила свою думку голова облради.



Вона також зазначила, що президент уже почув народ, адже подібні мітинги відбулися під офісом президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова облрадине погодилася на скликання позачергової сесії, яку вимагали активісти Комітету протидії капітуляції.Зустріч відбулася у кабінеті голови облради. Як пояснили активісти, вони хочуть відреагувати на те, що зараз відбувається в Україні, - пише Конкурент Як зазначив депутат Волиньради, Волинська обласна рада несе іміджеві втрати, адже не реагує на ситуацію.«Волинь мовчить. А могли б сказати: так, ми це питання ставимо на порядок денний, обговорюємо, бо так вимагає частина українського суспільства і волинської громади зокрема», – зазначив депутат.Депутати Луцької міської радизазначили, що у такий спосіб хотіли застерегти владу і показати, що люди на Волині проти формули, проти закону про особливий статус, проти внесення змін до Конституції та проти виборів. А також хотіли б почути думку кожного депутата.Проте Ірина Вахович не бачить підстав для скликання позачергової сесії.«Немає конкретики у тому, проти чого ми виступаємо. На даний час я не бачу ніякої загрози, це все є вимисел, це все є надумана ситуація. Якщо буде загроза капітуляції, я перша скличу позачергову сесію. А сесії обласних рад, як би там не було, не мають повноважень диктувати президенту, що робити в зовнішньоекономічних зв’язках. Він хоче піти на шлях миру різними методами, він старається. А що зараз показує український народ фактично такими підбурюваннями? Президент сам проти капітуляції і він про це офіційно заявив. Я не хочу збирати позачергову сесію. Але я буду збирати голів фракцій, ми будемо це обговорювати. Я до кінця дня сьогодні дам офіційне звернення від себе особисто з обґрунтуванням своєї особистої позиції», – висловила свою думку голова облради.Вона також зазначила, що президент уже почув народ, адже подібні мітинги відбулися під офісом президента.

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