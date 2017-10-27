Біля Луцька п`яний водій збив велосипедиста, - очевидці. ВІДЕО. ФОТО





Аварія сталася у понеділок, 7 жовтня, після 20:00 в селі Гірка Полонка. Про це Інформаційному агентсву ВолиньPost повідомили очевидці.



За словами очевидців, сірий Opel збив юнака, який їхав на велосипеді.



Очевидці також стверджують, що водій мав зовнішні ознаки алкогольного сп`яніння. В автівці були й пасажири, які нібито теж були п`яні.





Потерпілого забрала карета швидкої допомоги.





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