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Біля Луцька п`яний водій збив велосипедиста, - очевидці. ВІДЕО. ФОТО

Біля Луцька п`яний водій збив велосипедиста, - очевидці. ВІДЕО. ФОТО
Нетверезий водій наїхав на велосипедиста у селі Гірка Полонка, що неподалік від Луцька.

Аварія сталася у понеділок, 7 жовтня, після 20:00 в селі Гірка Полонка. Про це Інформаційному агентсву ВолиньPost повідомили очевидці.

За словами очевидців, сірий Opel збив юнака, який їхав на велосипеді.

Очевидці також стверджують, що водій мав зовнішні ознаки алкогольного сп`яніння. В автівці були й пасажири, які нібито теж були п`яні.
Біля Луцька п`яний водій збив велосипедиста, - очевидці. ВІДЕО. ФОТО


Потерпілого забрала карета швидкої допомоги.


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Теги: дтп, Гірка Полонка
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