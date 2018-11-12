Повідомили, чому у помешкання лучан не дали тепло
Сьогодні, 08:57
Розповіли, чому у Луцьку не розпочали опалювальний сезон.
Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.
В.о. директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що впродовж 5 днів середньодобова температура була нижче 8-ми градусів тепла, що дозволяє розпочати опалювальний сезон. Утім, із цим поки вирішили почекати.
«За прогнозами сьогодні-завтра температура зросте до 20 градусів. На початок опалювального сезону необхідно 5 днів, що є нерезонним», - відзначив він.
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Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.
В.о. директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що впродовж 5 днів середньодобова температура була нижче 8-ми градусів тепла, що дозволяє розпочати опалювальний сезон. Утім, із цим поки вирішили почекати.
«За прогнозами сьогодні-завтра температура зросте до 20 градусів. На початок опалювального сезону необхідно 5 днів, що є нерезонним», - відзначив він.
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а у нас основна думка яку б вулицю перейменувати, запустити вайфай в парку як знести ринок..... а люди то таке....більший прибуток в аптек буде...
а у нас основна думка яку б вулицю перейменувати, запустити вайфай в парку як знести ринок..... а люди то таке....більший прибуток в аптек буде...