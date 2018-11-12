Повідомили, чому у помешкання лучан не дали тепло

Розповіли, чому у Луцьку не розпочали опалювальний сезон.Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.В.о. директора ДКП «Луцьктепло»розповів, що впродовж 5 днів середньодобова температура була нижче 8-ми градусів тепла, що дозволяє розпочати опалювальний сезон. Утім, із цим поки вирішили почекати.«За прогнозами сьогодні-завтра температура зросте до 20 градусів. На початок опалювального сезону необхідно 5 днів, що є нерезонним», - відзначив він.