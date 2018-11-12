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Повідомили, чому у помешкання лучан не дали тепло

Повідомили, чому у помешкання лучан не дали тепло
Розповіли, чому у Луцьку не розпочали опалювальний сезон.

Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.

В.о. директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що впродовж 5 днів середньодобова температура була нижче 8-ми градусів тепла, що дозволяє розпочати опалювальний сезон. Утім, із цим поки вирішили почекати.

«За прогнозами сьогодні-завтра температура зросте до 20 градусів. На початок опалювального сезону необхідно 5 днів, що є нерезонним», - відзначив він.

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Теги: тепло, опалення, Луцьк
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Коментарі 4
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Від якого часу стало п’ять, все життя було три. І тут хочуть наколоти. Сволота.
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Від якого часу стало п’ять, все життя було три. І тут хочуть наколоти. Сволота.
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В в "поганого" міського голови львова включили опалення бо дбають певно про львів'ян..
а у нас основна думка яку б вулицю перейменувати, запустити вайфай в парку як знести ринок..... а люди то таке....більший прибуток в аптек буде...
Відповісти
В в "поганого" міського голови львова включили опалення бо дбають певно про львів'ян..
а у нас основна думка яку б вулицю перейменувати, запустити вайфай в парку як знести ринок..... а люди то таке....більший прибуток в аптек буде...
Відповісти
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