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Лучани боргують за утримання будинків понад 12 мільйонів

Лучани боргують за утримання будинків понад 12 мільйонів
Мешканці Луцька заборгували за утримання будинків та дворів 12,3 мільйона гривень.

Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.

В.о. директора департаменту ЖКГ Надія Коленда повідомила, що проблемні питання не завжди дозволяють оперативно та своєчасно підготувати житло до зими, адже більшість будинків та інженерного обладнання має значний відсоток зношення, потребує переоснащення та заходів енергозбереження. Додаткові проблеми створюють борги лучан, зокрема, за утримання будинків та прибудинкових територій.

Загалом на поточний ремонт прибудинкових територій із бюджету передбачили 12,5 мільйона гривень. Капітальний ремонт провели на 9 об’єктах.

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Теги: ремонт, утримання, Луцьк
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Коментарі 1
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Де договірні відносини з новими управляючими компаніями(Закон про ЖКГ).Де вони?То про які борги ви тут тлумачите.Закони України виконуйте,або хоча би читайте спочатку.
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