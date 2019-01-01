Лучани боргують за утримання будинків понад 12 мільйонів

Мешканці Луцька заборгували за утримання будинків та дворів 12,3 мільйона гривень.Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.В.о. директора департаменту ЖКГповідомила, що проблемні питання не завжди дозволяють оперативно та своєчасно підготувати житло до зими, адже більшість будинків та інженерного обладнання має значний відсоток зношення, потребує переоснащення та заходів енергозбереження. Додаткові проблеми створюють борги лучан, зокрема, за утримання будинків та прибудинкових територій.Загалом на поточний ремонт прибудинкових територій із бюджету передбачили 12,5 мільйона гривень. Капітальний ремонт провели на 9 об’єктах.