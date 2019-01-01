Скандальна школа: на Волині учні вже другий тиждень не ходять на навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
У селі Осівці Камінь-Каширського району уже другий тиждень учні не ходять до школи. Замість понад двох сотень дітей, на уроках - по одній дитині.
Батьки не хочуть, аби діти навчалися у старій аварійній школі. З першого вересня учні мали перейти у нове приміщення, але цього не сталося, - йдеться у сюжеті ТСН.
Із 23 учнів 9 класу на уроці фізики - один. Він і вчитель у куртках. 45 хвилин говорять про магнітне поле.
"Треба, щоб всі учні були в класі. Матеріал подавати усім учням", - говорить вчитель фізики.
Решта педагогів - в учительській. Оскільки викладати нікому, вчителі виводять "енки" у журналах.
Усього у школі 250 вихованців, аби розмістити усіх, діти вчаться у дві зміни, уроки чергують з обідами.
Сама осівецька школа розмістилася у кількох хатинках, деяким з яких - майже 100 років. Вчитися тут - небезпечно.
"Покрівля протікає, якщо щось впаде на дитину, хто буде відповідати", - говорить мати школяра.
Батьки бойкотують, бо їм обіцяли, що у вересні діти підуть до нової школи. Її споруджують 4 роки і вона вже майже готова, на відміну від документів.
У стару школу, де вбиральня на вулиці і немає харчоблоку, батьки вирішили не пускати дітей.
"Із сусіднього села коником возять їжу дітям. Привезли в 10 годин, а моя дитина сідає тільки о 14 годині. Яка та їжа", - обурюється матір.
Деталі - у сюжеті.
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Батьки не хочуть, аби діти навчалися у старій аварійній школі. З першого вересня учні мали перейти у нове приміщення, але цього не сталося, - йдеться у сюжеті ТСН.
Із 23 учнів 9 класу на уроці фізики - один. Він і вчитель у куртках. 45 хвилин говорять про магнітне поле.
"Треба, щоб всі учні були в класі. Матеріал подавати усім учням", - говорить вчитель фізики.
Решта педагогів - в учительській. Оскільки викладати нікому, вчителі виводять "енки" у журналах.
Усього у школі 250 вихованців, аби розмістити усіх, діти вчаться у дві зміни, уроки чергують з обідами.
Сама осівецька школа розмістилася у кількох хатинках, деяким з яких - майже 100 років. Вчитися тут - небезпечно.
"Покрівля протікає, якщо щось впаде на дитину, хто буде відповідати", - говорить мати школяра.
Батьки бойкотують, бо їм обіцяли, що у вересні діти підуть до нової школи. Її споруджують 4 роки і вона вже майже готова, на відміну від документів.
У стару школу, де вбиральня на вулиці і немає харчоблоку, батьки вирішили не пускати дітей.
"Із сусіднього села коником возять їжу дітям. Привезли в 10 годин, а моя дитина сідає тільки о 14 годині. Яка та їжа", - обурюється матір.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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