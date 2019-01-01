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У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію

У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію
У селі Зміїнець Луцького району новозбудовану амбулаторію не можуть здати в експлуатацію.

Про це голова Княгининівської громади Олена Твердохліб написала у Facebook.

«Сьогодні вже 8 жовтня і на вулиці морозно. Мене дуже турбує стан приміщення, яке вже збудовано в селі Зміїнець по вулиці Медична 23а. Підрядники, вигравши тендер і виконавши всі роботи на 100%, не мають проведені проплати і приміщення стоїть закритим. Лікарі могли б вже приймати хворих в новій амбулаторії в одному з великих сіл громади. Я все не можу знайти знайти ту структуру, яка все таки стримує процес введення об'єкту в експлуатацію. Громада вимагає пояснень від УКБ Волинської ОДА», – йдеться у дописі.

У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію
У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію

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Теги: Зміїінець, амбулаторія. гроші, банк, Олена Твердохліб
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