У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію
Сьогодні, 23:38
У селі Зміїнець Луцького району новозбудовану амбулаторію не можуть здати в експлуатацію.
Про це голова Княгининівської громади Олена Твердохліб написала у Facebook.
«Сьогодні вже 8 жовтня і на вулиці морозно. Мене дуже турбує стан приміщення, яке вже збудовано в селі Зміїнець по вулиці Медична 23а. Підрядники, вигравши тендер і виконавши всі роботи на 100%, не мають проведені проплати і приміщення стоїть закритим. Лікарі могли б вже приймати хворих в новій амбулаторії в одному з великих сіл громади. Я все не можу знайти знайти ту структуру, яка все таки стримує процес введення об'єкту в експлуатацію. Громада вимагає пояснень від УКБ Волинської ОДА», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це голова Княгининівської громади Олена Твердохліб написала у Facebook.
«Сьогодні вже 8 жовтня і на вулиці морозно. Мене дуже турбує стан приміщення, яке вже збудовано в селі Зміїнець по вулиці Медична 23а. Підрядники, вигравши тендер і виконавши всі роботи на 100%, не мають проведені проплати і приміщення стоїть закритим. Лікарі могли б вже приймати хворих в новій амбулаторії в одному з великих сіл громади. Я все не можу знайти знайти ту структуру, яка все таки стримує процес введення об'єкту в експлуатацію. Громада вимагає пояснень від УКБ Волинської ОДА», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію
Сьогодні, 23:38
На перепис населення планують виділити 3,4 мільярда гривень
Сьогодні, 22:56
Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому
Сьогодні, 22:30
На Волині змагатимуться бригади екстреної медичної допомоги
Сьогодні, 21:54
Медіа