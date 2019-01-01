У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію





Про це голова Княгининівської громади Олена Твердохліб написала у



«Сьогодні вже 8 жовтня і на вулиці морозно. Мене дуже турбує стан приміщення, яке вже збудовано в селі Зміїнець по вулиці Медична 23а. Підрядники, вигравши тендер і виконавши всі роботи на 100%, не мають проведені проплати і приміщення стоїть закритим. Лікарі могли б вже приймати хворих в новій амбулаторії в одному з великих сіл громади. Я все не можу знайти знайти ту структуру, яка все таки стримує процес введення об'єкту в експлуатацію. Громада вимагає пояснень від УКБ Волинської ОДА», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець Луцького району новозбудовану амбулаторію не можуть здати в експлуатацію.Про це голова Княгининівської громади Олена Твердохліб написала у Facebook «Сьогодні вже 8 жовтня і на вулиці морозно. Мене дуже турбує стан приміщення, яке вже збудовано в селі Зміїнець по вулиці Медична 23а. Підрядники, вигравши тендер і виконавши всі роботи на 100%, не мають проведені проплати і приміщення стоїть закритим. Лікарі могли б вже приймати хворих в новій амбулаторії в одному з великих сіл громади. Я все не можу знайти знайти ту структуру, яка все таки стримує процес введення об'єкту в експлуатацію. Громада вимагає пояснень від УКБ Волинської ОДА», – йдеться у дописі.

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