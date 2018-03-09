У Рівному поліцейський покінчив з життям під час чергування

У Рівному під час несення служби застрелився поліцейський.Так, дев’ятого жовтня, о 03:40, 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського відділу поліції знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови, - пише ГУНП у Рівненській області.Під час несення служби колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук, який пролунав із недіючої кімнати для затриманих осіб відділу поліції. Коли ж прибігли, виявили чергового без ознак життя.За попередніми даними поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви скоєного з’ясовуються.За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі визначається підслідність кримінального провадження. Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу за вказаним фактом проводитиметься службове розслідування.34-річний правоохоронець в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років, а в займаній посаді чергового – майже три.У чоловіка залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.