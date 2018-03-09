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У Рівному поліцейський покінчив з життям під час чергування

У Рівному поліцейський покінчив з життям під час чергування
У Рівному під час несення служби застрелився поліцейський.

Так, дев’ятого жовтня, о 03:40, 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського відділу поліції знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови, - пише ГУНП у Рівненській області.

Під час несення служби колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук, який пролунав із недіючої кімнати для затриманих осіб відділу поліції. Коли ж прибігли, виявили чергового без ознак життя.

За попередніми даними поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви скоєного з’ясовуються.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі визначається підслідність кримінального провадження. Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу за вказаним фактом проводитиметься службове розслідування.

34-річний правоохоронець в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років, а в займаній посаді чергового – майже три.

У чоловіка залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.




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Теги: Рівне, самогубство
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